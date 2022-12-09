الرياضة مواجهة قوية في نصف نهائي كأس الدرعية للتنس

الرياض – محمد الجليحي

اكتمل عقد نصف نهائي كأس الدرعية للتنس بتأهل اللاعب الأمريكي تايلور فريتز، بعد تغلبه على اللاعب البولندي هوبرت هوركاتش 7-6، 7-5 وسيواجه البريطاني كاميرون نوري الذي أقصى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بنتيجة 6-4، 6-4. كما تأهل حامل لقب كأس الدرعية للتنس في النسخة السابقة الروسي دانييل ميدفيديف إلى نصف النهائي بعد تغلبه على الألماني ألكسندر زفيريف 6-0، 6-4 ليواجه السويسري ستان فافرينكا، الذي انتصر على أندريه روبليف، وتلعب مواجهات الدور نصف النهائي مساء اليوم الجمعة. وشهدت البطولة منافسات كبيرة بين اللاعبين ومستويات عالية، استمتع بها الجمهور المحب لرياضة التنس، الذي تستضيف مبارياتها الدرعية خلال الفترة من ٨-١٠ من هذا الشهر.