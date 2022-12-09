صحة و عافية “النقرس” اعتلال بلوري يصيب مفاصل الجسم ..إليك الأسباب..الأعراض..العلاج!

تشير الإحصائيات إل وجود مليوني امرأة و6 ملايين رجل في الولايات المتحدة وحدها يعانون من هذا الشكل الالتهابي من التهاب المفاصل الذي يسبب تورم المفاصل وألما قويا ، ولعل أبرز الأسباب هي التقدم في السن ، السمنة ، ارتفاع ضغط الدم ، استخدام مدرات البول وغيرها. ويحدث النقرس بسبب تراكم حمض البوليك نتيجة لتناول اللحوم الحمراء بشكل مفرط، أو وجود تاريخ مرضي في العائلة بالنقرس، ويتسبب ذلك في تشكل بلورات على شكل إبرة في المفاصل، يؤدي ذلك إلى الشعور بألم وانتفاخ واحمرار وتغييرات في حركة واستخدام المفصل المصاب ، وتصاب النساء بالنقرس في الركبة عادة والمعصمين وأصابع القدمين وأطراف الأصابع . وتتمثل طرق علاج النقرس في: 1/ تناول الأدوية التي تقلل مستوى حمض اليوريك. 2/ تناول الأدوية الوقائية من مرض النقرس وتستخدم هذه الأدوية عادة خلال الأشهر الستة الأولى من علاج مرض النقرس. 3/ تناول مسكنات الألم والالتهاب : وذلك خلال الإصابة بالنوبة الحادة لمرض النقرس ، لما يصاحبها من ألم شديد ، بالإضافة إغلى تهيج المفاصل المصابة.