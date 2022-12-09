الرياضة

أخضر اليد يتغلب على ريدبيرج سلايدز السويدي وديًا

صحيفة البلادaccess_time16 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ       9 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة اليد على فريق ريدبيرج سلايدز السويدي(33-31)، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الجمعة، في المعسكر التدريبي المقام حاليًا في دولة السويد، ضمن المرحلة الأولى من برنامج أخضر اليد الإعدادي للمشاركة في بطولة العالم “بولندا – السويد 2023”.

وتعد هذه المواجهة هي الثانية للأخضر في المعسكر الخارجي، بعد مواجهة فريق هلسنبورغ السويدي، التي انتهت بتفوق الفريق السويدي(25-30).

وسيواصل المنتخب السعودي تدريباته خلال المعسكر على فترتين صباحية ومسائية، قبل موعد العودة للمملكة يوم 14 ديسمبر، على أن يستكمل الإعداد في المرحلة الثانية بإقامة معسكر داخلي، ويختتمه بمعسكر خارجي آخر قبل المشاركة في بطولة العالم.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.