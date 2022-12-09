أخضر اليد يتغلب على ريدبيرج سلايدز السويدي وديًا

الرياض – هاني البشر

تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة اليد على فريق ريدبيرج سلايدز السويدي(33-31)، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الجمعة، في المعسكر التدريبي المقام حاليًا في دولة السويد، ضمن المرحلة الأولى من برنامج أخضر اليد الإعدادي للمشاركة في بطولة العالم “بولندا – السويد 2023”.

وتعد هذه المواجهة هي الثانية للأخضر في المعسكر الخارجي، بعد مواجهة فريق هلسنبورغ السويدي، التي انتهت بتفوق الفريق السويدي(25-30).

وسيواصل المنتخب السعودي تدريباته خلال المعسكر على فترتين صباحية ومسائية، قبل موعد العودة للمملكة يوم 14 ديسمبر، على أن يستكمل الإعداد في المرحلة الثانية بإقامة معسكر داخلي، ويختتمه بمعسكر خارجي آخر قبل المشاركة في بطولة العالم.