900 دار نشر تشارك في « كتاب جدة »

جدة – ياسر خليل

تُدشن هيئة الأدب والنشر والترجمة غداً (الخميس) معرض جدة للكتاب 2022 تحت قبة (سوبر دوم) جدة، وسط مشاركة أكثر من ٩٠٠ دار نشر محلية وعربية ودولية، وسيقدم المعرض لزوّاره عبر برنامجه الثقافي المصاحب، باقة مليئة بالفعاليات والأنشطة الثقافية المثرية في مختلف فصول الأدب والمعرفة والعلوم.

ويتضمن البرنامج الثقافي للمعرض الذي يمتد إلى 17 ديسمبر، أكثر من 100 فعالية تتوزع ما بين الجلسات الحوارية والأمسيات الشعرية، بالإضافة إلى “حديث الكتاب” الذي يجمع القُراء بنخبةٍ من المؤلفين والكتّاب المفضلين، فضلاً عن ورش العمل، التي يستضيف مجموعة بارزة من المتحدثين السعوديين والدوليين في مختلف المجالات. إلى جانب تخصيص منصات لتوقيع الكتب، وركناً للمؤلف السعودي يشمل أكثر من 400 عنوان للمؤلفين ذوي النشر الذاتي، وأجنحة للكتب الصوتية، المكتبة الرقمية، الكتب الصامتة، جلسات ومناطق للقراءة، ومقاهٍ تجمع عشاق الكتب.

كما يسلط معرض جدة للكتاب 2022 الضوء على القصص المصورة (الأنمي) وفن المانجا للرسوم اليابانية عبر تخصيص أجنحة تضم العديد من الفعاليات، ومنها مقابلة مؤلفي كتب رسوم المانجا، ومسيرة لأشهر أبطال القصص المصورة. بالإضافة إلى منطقة للطفل تتضمن مسرحاً للطفل، وحكواتي لرواية القصص، ومنطقة للألعاب، وعروض وأنشطة تفاعلية، وعروض لأشهر الموسيقى التصويرية، وموسيقى أفلام الرسوم المتحركة المفضلة لدى الأطفال، التي سيؤديها أبرز الفنانين مثل رشا رزق وطارق طرقان.

وسيشهد معرض جدة للكتاب، إقامة أول مؤتمر للخيال العلمي بالمملكة خلال يومي 8-9 ديسمبر، والمتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة؛ ومنها ركن هواة جمع المقتنيات، بحيث يعرض هواة الخيال العلمي مقتنياتهم بغرض فتح مجال للنقاش ومشاركة الخبرات أو تبادل المقتنيات مع الحضور، كما يحتضن جداريتين تفاعليتين؛ الأولى لإبراز الاختراعات البشرية المستوحاة من أدب الخيال العلمي، وبُنيت على أساسه، والثانية مخصصة لتاريخ الخيال العلمي؛ لتُبرز أهم أعمال أدب الخيال العلمي منذ نشأته وأبرز الإسهامات العربية فيه على مدار الزمن.

ويستضيف مؤتمر الخيال العلمي كُتّاباً ومؤلفين من ذوي الخبرة في الكتابة الإبداعية، ويتيح الفرصة لهواة الكتابة لعرض ومناقشة مسودات أعمالهم في عالم الخيال العلمي، وتبادل الآراء والاستفادة من خبراتهم لإنتاج أعمالهم، وتجارب تفاعلية في مختلف المسارات، إلى جانب تخصيص جلسات لنوادي القراءة، لمناقشة كتب الخيال العلمي، كما يُنظم على هامشه مسابقة لصناعة شخصيات خيال علمي مستوحاة من المملكة، بحيث توجه للأطفال، فضلاً عن فعالية “اصنع قصتك” الموجهة للأطفال؛ لتساعدهم على كتابة قصة وطباعتها. كما سيقام ضمن فعاليات المعرض يوم السبت القادم، مؤتمر النشر الرقمي الأول من نوعه في المملكة؛ ليستعرض في جلساته الحوارية، وورش العمل، عدداً من القضايا الجوهرية في حركة النشر الرقمي، ومن أبرزها؛ أحدث تقنيات النشر في ظل التحول الرقمي، وأفضل الممارسات في التسويق والتوزيع والترجمة وحقوق الملكية للكتب في سوق النشر الرقمي، والمبادرات النوعية والمبتكرة، والتحديات التي تواجه دور النشر العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والأفكار بين قيادات عالم النشر والمتخصصين والخبراء ودور النشر المتخصصة حول العالم.