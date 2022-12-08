36 صاعدًا في “قفز السعودية” بزيادة 11 عن النسخة الأولى

الرياض – هاني البشر

واصل الاتحاد السعودي للفروسية دعمه الكبير للفرسان السعوديين من الجنسين في بطولاته ومنافساته الدولية، حيث نجح في تقديم 36 فارسا وفارسة أعمارهم من 24 عاماً وأقل؛ للمشاركة في بطولات “قفز السعودية” في نسختها الثانية، وذلك في مقر “قفز السعودية” بالجنادرية، بزيادة 11 فارسا وفارسة عن النسخة الأولى.

ويتطلع الاتحاد السعودي للفروسية إلى صناعة جيل جديد من الأبطال السعوديين في رياضة قفز الحواجز يكون ممثلاً للسعودية على مدى الأعوام المقبلة في كبرى المحافل الإقليمية، القارية والعالمية؛ ومن بينها منافسات قفز الحواجز في دورة الألعاب الآسيوية عام 2034 في العاصمة الرياض.

وأدرج اتحاد الفروسية 16 شوطاً لفئة النجمة الواحدة في بطولات “قفز السعودية” لمنح مساحة أكبر للفرسان الشبان للمشاركة، وللاحتكاك بالأبطال العالميين.

ويشارك في البطولة 112 فارسا وفارسة في أشواط فئتي “النجمة الواحدة، الأربع والخمس نجوم”، من بينهم الفارس عبد الهادي القحطاني (13 عاماً)، وحسان الهادي (15 عاماً).

وكانت النسخة الأولى من البطولة في ديسمبر عام 2021 قد شهدت مشاركة 25 فارسا وفارسة صاعدين أعمارهم أقل من 24 عاماً.