21 رخصة استثمار تعديني جديدة

الرياض- البلاد

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 21 رخصة تعدينية جديدة ، شملت 16 رخصة لمحاجر مواد البناء، و4 رخص كشف، ورخصة واحدة لفائض الخامات المعدنية، في إطار استراتيجية الاستدامة وتعظيم قيمة القطاع ، واستغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.

وأفاد أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر أكتوبر بلغ 2,164 رخصة، تصدرتها رخص محاجر مواد البناء بـ 1,358 رخصة، ثم رخص الكشف بـ 565 رخصة، ورخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ 173 رخصة، ورخص استطلاع بـ36 رخصة، ورخص فائض خامات معدنية بـ 32 رخصة.

وأوضح التقرير أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ 494 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 404 رخص، والمنطقة الشرقية بـ 364 رخصة، ومنطقة المدينة المنورة بـ 235 رخصة، ومنطقة عسير بـ 184 رخصة، ومنطقة تبوك بـ125 رخصة، ومنطقة القصيم بـ 101 رخصة، ومنطقة حائل بـ 71 رخصة، ومنطقة جازان بـ 68 رخصة، ومنطقة نجران بـ 47 رخصة، ومنطقة الحدود الشمالية بـ 25 رخصة، ومنطقة الباحة بـ 23 رخصة، ومنطقة الجوف بـ 23 رخصة.