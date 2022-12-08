21مليار ريال قروض صناعية

الرياض – البلاد

كشف الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعي إبراهيم المعجل، أن حجم القروض المعتمدة بحلول نهاية العام الحالي سيصل إلى أكثر من 12 مليار ريال. وقال المعجل، في تصريح ، إن الصندوق يخطط لاعتماد قروض جديدة تتراوح من 40 إلى 45 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار أن الصندوق عمل خلال آخر سنتين مع شركات ذات قيمة مضافة وتقنية عالية مثل شركات السيارات الكهربائية وشركات الطاقة الجديدة كالهيدروجين الأخضر في نيوم وشركات البطاريات النظيفة والتوسع في أتمتة المشاريع الصناعية القائمة لرفع كفاءتها وقدرتها التنافسية.

وبخصوص تأسيس “شركة الصندوق الصناعي للاستثمار”، أفاد المعجل بأن الشركة تستهدف إضافة منتجات مالية جديدة لدعم قطاع التصنيع محلياً والشركات الصغيرة والمتوسطة ذات القيمة المضافة.

ومؤخرا أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريّف، تأسيس شركة الصندوق الصناعي للاستثمار، التي ستشارك القطاع الخاص في استثمار الفرص الواعدة المُتاحة في القطاعات الاستراتيجية والنوعية كمشاريع الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، وتشجيع رواد الأعمال والمستثمرين في التوسع في مجالات القطاعات المستهدفة، وتنمية اقتصاد المملكة من خلال المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والاستثمار في المشاريع الواعدة ، ويبلغ رأسمال الشركة ملياري ريال.