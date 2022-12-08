الرياضة

نيوكاسل الإنجليزي يفوز على الهلال ويتوج بكأس الدرعية

صحيفة البلادaccess_time15 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ       8 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد
حقق فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي فوزًا كبيرًا على فريق الهلال بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد؛ ليتوج بكأس سوبر الدرعية، ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022.

 

سجل اللاعب جويلاينتون الهدف الأول لفريق نيوكاسل في الدقيقة 7، مستغلاً عرضية من الجانب الأيمن حولها برأسه لداخل شباك المعيوف. وأهدر إيغالو فرصة محققة للهلال في الدقيقة 24.

وعاد اللاعب جويلاينتون ليسجل الهدف الثاني لفريق نيوكاسل في الدقيقة 43، بعد تمريرة خلف الدفاع، لينفرد بالحارس المعيوف ويسكنها بسهولة في الشباك. وسجل اللاعب الميرون الهدف الثالث لفريق نيوكاسل في الدقيقة 75. وعاد الميرون بعد 5 دقائق من هدفه الأول ليسجل ثاني الأهداف والرابع لفريقه في الدقيقة 80، بتسديدة رائعة وسط غفلة دفاعية من لاعبي الهلال.

 

وفي الدقيقة 85 سجل اللاعب ستيفنسون الهدف الخامس لفريق نيوكاسل بعد عرضية أرضية حولها بسهولة لداخل شباك المعيوف.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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