نيوكاسل الإنجليزي يفوز على الهلال ويتوج بكأس الدرعية

الرياض- البلاد
حقق فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي فوزًا كبيرًا على فريق الهلال بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد؛ ليتوج بكأس سوبر الدرعية، ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022.
نيوكاسل الإنجليزي يقسو على الهلال بخماسية في #كأس_موسم_الدرعية 🏆
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#الهلال_نيوكاسل#SSC pic.twitter.com/3jSrt4GjHc
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 8, 2022
سجل اللاعب جويلاينتون الهدف الأول لفريق نيوكاسل في الدقيقة 7، مستغلاً عرضية من الجانب الأيمن حولها برأسه لداخل شباك المعيوف. وأهدر إيغالو فرصة محققة للهلال في الدقيقة 24.
وعاد اللاعب جويلاينتون ليسجل الهدف الثاني لفريق نيوكاسل في الدقيقة 43، بعد تمريرة خلف الدفاع، لينفرد بالحارس المعيوف ويسكنها بسهولة في الشباك. وسجل اللاعب الميرون الهدف الثالث لفريق نيوكاسل في الدقيقة 75. وعاد الميرون بعد 5 دقائق من هدفه الأول ليسجل ثاني الأهداف والرابع لفريقه في الدقيقة 80، بتسديدة رائعة وسط غفلة دفاعية من لاعبي الهلال.
تتويج نادي نيوكاسل بلقب #كأس_موسم_الدرعية 🏆#الهلال_نيوكاسل#كأس_موسم_الدرعية#SSC pic.twitter.com/cdZD8HzcWQ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 8, 2022
وفي الدقيقة 85 سجل اللاعب ستيفنسون الهدف الخامس لفريق نيوكاسل بعد عرضية أرضية حولها بسهولة لداخل شباك المعيوف.