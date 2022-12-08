ميدان الدرعية ينبض بالترفيه والضيافة والثقافة

الرياض – البلاد

وقعت هيئة تطوير بوابة الدرعية اتفاقية مع مجموعة “تايم آوت- “قطاع الإعلام العالمي والضيافة” لافتتاح موقع جديد في ميدان الدرعية الذي يمثل القلب النابض لأنشطة التجارة والتجزئة ونمط الحياة في المشروع الذي تبلغ مساحته 14 كيلو متراً مربعاً.

بموجب الاتفاقية سيكون “تايم آوت الرياض” واحدًا من أهم المعالم الرئيسية في ميدان الدرعية، ويتوقع افتتاحه في عام 2027، وسيغطي السوق الذي يعنى بالمأكولات والثقافة والحائز على عدد من الجوائز العالمية المرموقة مساحة تبلغ 9 آلاف متر مربع بطابقين، كما سيجمع أفضل الطهاة والمطاعم والتجارب الثقافية في الرياض تحت سقف واحد.

ولدعم الشباب، سيوفر السوق مساحة وفرصاً للكوادر الحائزة على جوائز، وكذلك المواهب الشابة في مجالات الطهي والثقافة. وسيحتوي على 23 مطبخا وخمسة أماكن لتقديم المشروبات، ومساحات مفتوحة للفعاليات والمعارض، وأكاديمية طبخ ومختبر. كما سيكون بمقدور الضيوف الاختيار بين تناول الطعام بالداخل، أو في الهواء الطلق مع وجود أكثر من 1650 مقعدًا.

وقالت هولي ساندز، مديرة التحرير في المجموعة: نركز في تايم آوت على الاحتفاء بالإبداع المحلي، وتوفير المنصات للمواهب المحلية، والسماح لجيل الشباب السعودي الطموح بالتعبير عن المستقبل الذي يقومون ببنائه لأنفسهم، وسيوفر ميدان الدرعية الذي تم تطويره بالكامل عروضًا فريدة في مجالات البيع بالتجزئة، والترفيه، والضيافة، والعروض الثقافية لسكان الرياض وزوارها. وتزيد مساحة الميدان على 180 ألف متر مربع تحتوي على أكثر من 400 علامة تجارية عالمية، وهناك ستة فنادق فاخرة، وثلاثة مجمعات شقق سكنية راقية، وخمسة مبانٍ فخمة للمكاتب وأكثر من 20 مكانًا للفعاليات في الهواء الطلق من جانبه، ذكر السيد جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية نتشارك مع فريق تايم آوت ماركت في رؤيتنا لصنع تجربة طعام نابضة بالحياة للسكان المحليين والزوار على حدٍ سواء، واستكمال أنشطة تجارة التجزئة ونمط الحياة والثقافة المتأصلة في الدرعية، وخاصة في ميدان الدرعية”.

بدوره، قال جاي كولدرين الرئيس التنفيذي المشارك في تايم آوت ماركت: مع تركيز المملكة على قطاع السياحة، فإن ثقافة تناول الطعام الراسخة سوف تواصل النمو، وكذلك المشاهد الثقافية المتطورة، لذلك نتطلع بشغف إلى تقديم تجربة فريدة.

وكجزء من رؤية المملكة 2030، سيتم تحويل الدرعية إلى أهم وجهة تاريخية وثقافية ونمط حياة في المملكة وإحدى أهم الوجهات السياحية التاريخية في العالم، ويحقق مشروع تطوير بوابة الدرعية الذي تبلغ قيمته 63.2 مليار دولار تقدما كبيرا بوتيرة متسارع.