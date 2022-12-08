محافظ جدة يزور معرض جدة للكتاب 2022م

جدة : البلاد

زار صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة اليوم, معرض جدة للكتاب 2022م الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت قبة “سوبر دوم” جدة خلال الفترة من 8 – 17 ديسمبر الجاري، وسط مشاركة أكثر من 900 دار نشر محلية وعربية ودولية، ونخبة من المثقفين السعوديين والدوليين، وكان في استقباله معالي نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، والرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد حسن علوان.

وتجوّل سموه خلال زيارته على أجنحة المعرض التي تضم أحدث الإصدارات الأدبية والمعرفية والعلمية، إلى جانب ما تقدمه من محتوى ثقافي ثريّ في مختلف العلوم، فضلاً عمّا يقدمه البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض، والمتضمن ما يفوق 100 فعالية في مختلف ميادين الأدب والمعرفة.

تدشين معرض جدة للكتاب بمشاركة أكثر من 900 دار نشر

وتعد هذه الدورة من معرض جدة للكتاب الأولى التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة بعد نقل اختصاصات معارض الكتاب إلى وزارة الثقافة، حيث حرصت على تنوع برنامجها الثقافي الذي يستضيف مجموعة بارزة من المتحدثين السعوديين والدوليين في مختلف المجالات، كما يقام بالتزامن مع المعرض، مؤتمر الخيال العلمي – كأول مؤتمر من نوعه في المملكة-، ومؤتمراً آخر السبت المقبل للنشر الرقمي، هو الآخر يعد الأول من نوعه في المملكة.

ويهدف المعرض إلى تعزيز مكانة جدة الثقافية، وتمكين قطاع النشر وتشجيع التبادل الثقافي، إضافةً إلى التركيز على دور التقنية والتحول الرقمي في صناعة الكتاب، وتقديم رحلة ثقافية متنوعة ومتكاملة تعزز أثر القراءة في زيادة وتحسين جودة الحياة.