فعاليات متنوعة في أسبوع مسك للفنون

الرياض – البلاد

تشهد فعاليات أسبوع مسك للفنون، الذي ينظمه معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، في نسخته السادسة، برامج حافلة ومتنوعة تستمر على مدى ستة أيام من المعارض والعروض الفنية، والمنتدى الإبداعي، والدورات المختصة، لتعزيز أشكال الإنتاج الإبداعي في مجال الفنون البصرية تماشياً مع رؤية المعهد في تنمية مجتمع إبداعي مزدهر ليكون الفن متاحاً للجميع.

وتتمحور فعاليات أسبوع مسك للفنون وأنشطته حول مفهوم الحنين، وكيفية تغلغله في ثنايا الفن والتصميم، بينما يتناول المنتدى الإبداعي الذي يقام يومي السابع والثامن من ديسمبر الجاري الذكريات والمشاعر ليطرح من خلالها حوارات تتطرق إلى الذاكرة الجماعية، متطلعاً إلى المجتمعات التي قامت بفضل محفزات عاطفية برفد الإبداع، وإلى التفكير بمساحات قيد الاستكشاف.



ويجمع المنتدى الإبداعي متخصصين بالفن، وقادة الفكر من مختلف الخلفيات الإبداعية لنقاش مواضيع تتعلق بالذاكرة والحنين في حوارات متعددة يشارك فيها متحدثون بارزون في القطاع الإبداعي، كما يطرح موضوع الحنين، فيطلق دعوة للحراك لأرشفة وحفظ ذاكرتنا الجماعية، ومشاركة المعلومات، من أجل بحث وابتكار طرق كفيلة بالحفاظ على ذاكرة الثقافات.

ويوفر سوق الفن والتصميم ضمن أسبوع مسك للفنون جناحا مجانيا لأكثر من 80 فناناً ومصمماً وهو منصـة إبداعـيـة تخلـق فرصاً للنـمـو المـهـني والتعــاون الإبداعـي بيـن الفنانيـن والمصمـمـيـن والحرفييـن ورواد الأعمـال في المجـال الإبداعـي، فيما تتيح البرامج التعليمية ضمن الأسبوع للفنانين الصاعدين، والطلبة، وهواة الفن لإطلاق مواهبهم الإبداعية، وتطوير قدراتهم.

وفي نسخة هذا العالم يقدم معهد مسك للفنون معرض “منحة مسك للفنون: سراب” حيث يعرض فيه نتاج أعمال متلقي منحة مسك للفنون بنسختها الثالثة، ستة فنانين صاعدين استثنائيين من المملكة والكويت والإمارات والمغرب تعمقوا في مفهوم “سراب” عبر خيالات الصحراء، والظواهر البصرية وإعادة سرد حكايات التراث والثقافة، كما أن هناك معرض “عزيمة” الذي يجمع عشرة فنانين من مختلف دول الخليج، في وقت يقدم معرض معهد مسك للفنون اثني عشر فناناً سعودياً وعالمياً تدور حول مفهوم الزمن والذاكرة من خلال عدسة التقنيات الناشئة تحت عنوان “أحاديث الحنين”، وينظم برنامج الإقامة المحلي في الرياض لتنمية قطاع الفن، فيما يشكل صالون مكتبة الفن محطة التقاء لعشاق الأدب والفن في أمسيّات تقدّم حوارات، وقراءات، ومنصات توقيع كتب جديدة.

وأوضحت الرئيسة التنفيذية لمعهد مسك للفنون، ريم السلطان أن المعهد يتطلع في نسخة هذا العام من أسبوع مسك للفنون إلى الاحتفاء بالفن والفنانين وتقديم محتوى فني ثري للجميع لتحفيز وتعزيز النقاشات الثقافية في المنطقة، وتوفير المنصة التي يحتاج الفنانون إليها للتعبير عن أنفسهم في ظل استمرار نجاح برامج المعهد الرامية إلى المساهمة في تنمية قطاع الإبداع في السعودية وإثراء المحتوى والإنتاج الفني من خلال مجموعة من البرامج الداعمة.