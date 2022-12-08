زيادة الصادرات السعودية للأسواق المصرية

الرياض – البلاد

بتنظيم ورئاسة هيئة تنمية الصادرات السعودية، بدأ وفد من ممثلي الجهات الحكومية زيارة إلى مصر، لمناقشة تشجيع نفاذ المنتجات السعودية للأسواق المصرية.

وتأتي تلك الخطوة ضمن إطار جهود هيئة تنمية الصادرات السعودية في تحسين كفاءة البيئة التصديرية، وفتح فرص تصديرية جديدة للسلع والخدمات الوطنية في الأسواق الأفريقية الواعدة ولاسيما السوق المصرية التي احتضنت الصادرات الوطنية منذ عشرات السنين.

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الصادرات المهندس عبدالرحمن بن سليمان الذكير إلى أن الأسواق المصرية تعد بيئة جاذبة لصادرات المملكة حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية لمصر خلال النصف الأول من عام 2022م ما قيمته 6.27 مليارات ريال، شكلت أبرز القطاعات المصّدرة إليها “البتروكيماويات” بقيمة 4.24 مليارات ريال، وقطاع “مواد البناء” بقيمة 0.61 مليار ريال، وقطاع “التعبئة والتغليف” بقيمة 0.46 مليار ريال، وقطاع “المركبات وقطع الغيار” وغيرها.

وتحرص الهيئة من خلال تنظيم هذه الزيارات على تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين السعودي والأفريقي عمومًا، لمكانة الأسواق الأفريقية اللوجستية وتكاملها الجغرافي مع المملكة فهي تمثل حلقة الوصل بين الأسواق الآسيوية والأوروبية.

وعلى هامش الزيارة توقّع “هيئة الصادرات” اتفاقية تعاون مع واحدة من أهم المنصات الرقمية في السوق الأفريقي والهادفة إلى ترويج منتجات المصدرين وربطهم بالمستوردين ومزودي خدمات التصدير من جميع أنحاء العالم.