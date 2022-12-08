بعد جلوسه احتياطيًا.. هل هدد رونالدو بمغادرة معسكر البرتغال؟

نشرت صحيفة “ريكورد” واسعة الانتشار في البرتغال، تقريرًا مفاده أن كريستيانو رونالدو هدد بمغادرة معسكر منتخب البرتغال المشارك في نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعدما علم بأنه ليس ضمن التشكيل الأساسي الذي واجه سويسرا في ثمن النهائي الثلاثاء الماضي.

وذكرت “ريكورد” أن رونالدو أخبر مدرب المنتخب البرتغال فرناندو سانتوس، بنيته الرحيل وعدم استكمال البطولة، بعد أن زج سانتوس بالمهاجم الشاب جونكالو راموس بدلًا من رونالدو في التشكيل الأساسي ضد سويسرا الذي فاز 6-1. حيث سجّل راموس هاتريك وصنع هدفًا.

رونالدو ينفي أخبار رحيله عن معسكر البرتغال

لكن أفضل لاعب في العالم 5 مرات، كريستيانو رونالدو (37 عامًا) دحض تقرير “ريكورد” وكتب اليوم عبر منصاته الرسمية في التواصل الاجتماعي: “نحن مجموعة لاعبين متحدة للغاية ولا يمكن اختراقنا من قبل جهات خارجية، نحن فريق قوي فيما بيننا بمعنى الكلمة الحرفي”.

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الاتحاد البرتغالي ينفي تهديد رونالدو بالرحيل

وكان الاتحاد البرتغالي لكرة القدم قد نشر بيانًا رسميًا بدوره نفى خلاله تهديد رونالدو بالرحيل عن معسكر البرتغال في مونديال قطر.. في حين يتواجه البرتغاليون أمام المغرب السبت المقبل في ربع نهائي المسابقة في مباراة أندلسية بامتياز تحمل تأثيرًا خاصًا لسكان الدولتين.