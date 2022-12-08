الشامي وعبدالوهاب والمرشد يصدحون في قرية “قفز السعودية”

الرياض – هاني البشر

تنطلق غدًا الجمعة أولى الحفلات الغنائية ضمن الفعاليات المصاحبة لبطولة “قفز السعودية” في نسختها الثانية، وذلك في مقر “قفز السعودية” بالجنادرية، بمشاركة عدد من نجوم الأغنية السعودية والعربية.

وينتظر أن يحيي حفلات (الجمعة) الفنانون السعوديون عبد الوهاب، وسلطان المرشد في مسرح قرية ميدان “قفز السعودية” بالجنادرية، فيما تختتم حفلات الأسبوع الأول من البطولة بمشاركة الفنان العراقي وليد الشامي يوم السبت.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد أنهت تجهيز المنطقة المخصصة للفعاليات المصاحبة، الحفلات، الجلسات الخارجية المكشوفة، منطقة مخصصة للأطفال، لاستقبال زوار البطولة التي انطلقت اليوم الخميس.

ويضم القسم المخصص للفعاليات شاشة كبيرة لعرض مباريات مونديال كأس العالم 2022 في قطر، ومتابعة أشواط البطولة بالصوت والصورة، ومطاعم لأشهى وأرقى المطاعم المتنوعة، وجلسات عائلية، ومتاجر للتسوق، ومواقع ترفيهية، إضافة لتوفر كامل الخدمات العامة، ومعرض يقدم منتجات خاصة للفرسان والخيول، وللمهتمين برياضة قفز الحواجز.