الراجحي يحصد أشواط منافسات فردي الحمر “دق” و”جل ” بمهرجان الإبل

الصياهد- البلاد

حصد المشارك عبدالمحسن الراجحي مجددًا جميع نتائج المراكز الخمسة الأولى في شوط جل فئة فردي الحمر، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة في حدث استثنائي آخر لم يحققه مشارك في عالم مزايين الإبل.

وأعلنت لجنة التحكيم النهائي، اليوم، فوز المشارك “الراجحي” بكل مراكز شوط الجل لفئة الحمر؛ إذ جاءت في المركز الأول الفردية “القصيمية”، وفي الثاني “صدارة”، وحصلت الفردية “فزاعة” على المركز الثالث، وحلت “سنام الراجحات” رابعًا، وحققت الفردية “حسناء” المركز الخامس. ويتصدر المشارك عبدالمحسن الراجحي المتنافسين في أعلى النقاط بمسابقة شداد ندرة الصفر بفارق كبير عن منافسه في المركز الثاني.