البلجيكي” سعيد” يتوج بشوط السرعة في “قفز السعودية”

الرياض – هاني البشر

توج محمد القحطاني المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للفروسية، اليوم الخميس الفارس البلجيكي عبد القادر سعيد بلقب شوط السرعة “ضد الزمن” في أولى أيام بطولة “قفز السعودية” المؤهل لشوط الجائزة الكبرى، وذلك في مقر “قفز السعودية” بالجنادرية.

وحقق عبد القادر سعيد اللقب بعد إنهائه الشوط بزمن وقدره (60.09 ثانية)، فيما حقق الفارس الإيرلندي بيرترام ألين المركز الثاني (60.47 ثانية)، ونال المركز الثالث الفارس المصري مودة زيادة (61.53 ثانية).

وفي الشوط الثالث، توج المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية، رئيس الاتحاد المصري للفروسية، رئيس الاتحاد الافريقي للفروسية، الفارس الإماراتي محمد الهاجري بلقب الشوط الثالث “جولتان بدون أخطاء” لفئة الأربع نجوم والمؤهل لشوط الجائزة الكبرى للفئة المتوسطة في البطولة “يوم السبت”، حيث حقق لقب الشوط بزمن وقدره (26.56 ثانية)، وحل ثانياً الفارس مشاري الحربي (28.62 ثانية)، وجاء ثالثاً الفارس خالد المبطي (28.71 ثانية).

وكانت منافسات اليوم الأول قد انطلقت بشوط “جولتان بدون أخطاء” لفئة النجمة الواحدة، وتوج بلقبه الفارس مشاري الحربي بزمن وقدره (21.93 ثانية)، وحل ثانياً الفارس البحريني سامي غزاوي (22.08 ثانية)، والثالث الفارس عبد الله إبراهيم (22.25 ثانية).

وفي الشوط الثاني “جولتان بدون أخطاء” لفئة النجمة الواحدة، وتوج بلقبه، الفارس عبد الله الشربتلي بزمن وقدره (26.91 ثانية)، وحل ثانياً الفارس بندر بن محفوظ (27.84 ثانية)، والثالث الفارس بدر الفرد (27.89 ثانية).