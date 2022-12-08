” الإعلام” تطلق المراكز الإعلامية لقمم الرياض

البلاد : متابعات

أطلقت وزارة الإعلام المراكز الإعلامية الخاصة بتغطية فعاليات ” قمة الرياض السعودية الصينية للتعاون والتنمية”، و”قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية”، و”قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية”، المصاحبة لزيارة فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ إلى المملكة، التي ستعقد خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2022م، بمدينة الرياض .

وتضم المراكز الإعلامية التي تقام في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات وفندق الماريوت أكثر من 130 وسيلة إعلامية محلية وخليجية وعربية وعالمية يمثلون 50 دولة.

كما تقدم المراكز الإعلامية للإعلاميين المشاركين في تغطية القمم , خدمات الأقمار الصناعية للقنوات الفضائية ، والإنترنت المفتوح، والبث المباشر، إلى جانب 5 أستديوهات مجهزة بالكامل لنقل الحدث مباشرة، وأماكن المخصصة لإجراء المقابلات، والضيافة.

وتشارك وكالة الأنباء السعودية بجناح خاص في تلك المراكز لتقدم خدماتها الإعلامية المتمثلة في الخبر والصورة والفيديو إلى جانب إجراء المقابلات الحصرية، كما جهزت “واس” رابطًا خاصًا وباركودًا لتقديم خدمة الصور بجودة عالية لجميع الإعلاميين المشاركين في القمة.