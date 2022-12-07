151 ألف عملية فحص لأنشطة النقل

الرياض – البلاد

نفّذت الهيئة العامة للنقل، ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة وبالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال شهر نوفمبر، نتج عنها 149,691 عملية فحص في أنشطة النقل البري، منها 147,921 عملية فحص لمركبات النقل، و456 عملية فحص للمركبات الأجنبية، فيما بلغت الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة 1,314 زيارة.

كما نفذت الفرق الرقابية 1839 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، و8 زيارات ميدانية لمحطات القطارات بمختلف مناطق المملكة.

ورصدت الهيئة خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 29,849 مخالفة محررة، وسجلت عمليات الرصد الآلي 20,255 مخالفة، بينما سجلت الفرق 41 مخالفة في أنشطة النقل البحري، وبلغت نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال الشهر الماضي نوفمبر 88%، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 97%، وسجلت أنظمة النقل السككي معدل امتثال 100%.

وتنوعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل ما بين عدم مطابقة حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، وتشغيل مركبة النقل دون بطاقة تشغيل، وتحميل البضاعة بطريقة غير آمنة، وسجل نشاط نقل البضائع أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص بالحافلات، والأجرة – “منشآت”، وأخيراً نشاط الأجرة العامة وأجرة المطار – “أفراد”.