ينطلق31 ديسمبر.. رالي داكار السعودية 2023 يستقطب 820 سائقاً وملاحاً من 68 جنسية

الرياض – هاني البشر

تحتضن المملكة العربية السعودية، النسخة الرابعة على التوالي من رالي داكار السعودية 2023، بمشاركة 820 سائقاً وملاحاً يمثلون 68 جنسية مختلفة، حيث ينطلق السائقون من مخيم البحر على سواحل البحر الأحمر يوم 31 ديسمبر الجاري وصولاً إلى خط النهاية في الدمام يوم 15 يناير2023.

وكانت شركة رياضة المحركات السعودية ومنظمة أموري سبورت، المنظمين للرالي، قد كشفا في الأول من ديسمبر عن تفاصيل حول أبرز التغييرات التي ستشهدها هذه النسخة، حيث يتألف مسار الرالي هذا العام من 14 مرحلة، بالإضافة إلى مرحلة تمهيدية، وتأخذ النسخة 45 من رالي داكار السعودية المشاركين في مغامرة تمتد من شواطئ البحر الأحمر، مروراً برمال صحراء المملكة، وصولاً إلى الدمام على ساحل الخليج العربي، حيث يستهل السائقون المسيرة برحلة تمهيدية من مخيم البحر في المناطق الجبلية الشمالية الغربية قبل التوجه إلى أقصى الجنوب الشرقي، مروراً بالعلا، وحائل، والدوادمي، والرياض، وحرض، والربع الخالي، وشيبة، والهفوف، والدمام.

*820 سائقا وملاحا من 68 جنسية

تتميز نسخة رالي داكار السعودية 2023 بالمسار الذي يمتد من الساحل إلى الساحل، ويخوض المتسابقون مغامرة في مناطق يمر بها رالي داكار السعودية للمرة الأولى منذ قدومه إلى المملكة، واستقطبت نسخة هذا العام من رالي داكار السعودية 820 سائقاً وملاحاً من 68 جنسية مختلفة، حيث يشارك 188 سائقاً وملاحاً في فئة داكار كلاسيك، ويتوزع 634 سائقاً وملاحاً على فئات الدراجات النارية والدراجات الرباعية العجلات والسيارات والشاحنات ومركبات تي 3 وتي 4.

*التوزيع حسب الفئات

يشارك في رالي داكار 455 مركبة، تتضمن 125 في فئة الدراجات النارية، و19 في فئة الدراجات رُباعية العجلات، و73 في فئة السيارات، و56 في فئة الشاحنات، و47 في فئة المركبات الخفيفة تي 3، و46 في فئة المركبات الصحراوية تي 4، أما و76 في فئة داكار كلاسيك و13 في فئة الشاحنات.

5 طواقم مؤلفة بالكامل من النساء

يشارك في رالي داكار 54 امرأة، منهن 34 في فئة رالي داكار كلاسيك، فيما تشارك 5 طواقم مؤلفة بالكامل من النساء.

وستكون المراحل الخاصة بالسباق على النحو التالي:

-​المرحلة التمهيدية (السبت 31 ديسمبر): مخيم البحر– مخيم البحر، لمسافة 11 كيلومتراً.

-​المرحلة الأولى (الأحد 1 يناير): مخيم البحر– مخيم البحر، مرحلة دائرية لمسافة 603 كيلومترات (المرحلة الخاصة: 368 كيلومتراً).

-​المرحلة الثانية (الاثنين 2 يناير): مخيم البحر– العُلا، 590 كيلومتراً (المرحلة الخاصة: 431 كيلومتراً).

-​المرحلة الثالثة (الثلاثاء 3 يناير): العُلا– حائل، 669 كيلومتراً (المرحلة الخاصة: 447 كيلومتراً).

-​المرحلة الرابعة (الأربعاء 4 يناير): حائل– حائل، مرحلة دائرية لمسافة 573 كيلومتراً (المرحلة الخاصة: 425 كيلومتراً).

-​المرحلة الخامسة (الخميس 5 يناير): حائل– حائل، مرحلة دائرية لمسافة 646 كيلومتراً (مرحلة خاصة: 375 كيلومتراً).

-​المرحلة السادسة (الجمعة 6 يناير): حائل– الدوادمي، 877 كيلومتراً (المرحلة الخاصة: 466 كيلومتراً).

-​المرحلة السابعة (السبت 7 يناير): الدوادمي– الدوادمي، مرحلة دائرية لمسافة 641 كيلومتراً (المرحلة الخاصة: 473 كيلومتراً).

-​المرحلة الثامنة (الأحد 8 يناير): الدوادمي– الرياض، 722 كيلومتراً (المرحلة الخاصة: 407 كيلومترات.

-​يوم الراحة (8 يناير): الرياض.

-​المرحلة التاسعة (الثلاثاء 10 يناير): الرياض– حرض، 710 كيلومترات (المرحلة الخاصة: 439 كيلومتراً).

-​المرحلة العاشرة (الأربعاء 11 يناير): حرض– الشيبة، 623 كيلومتراً (المرحلة الخاصة: 114 كيلومتراً).

-​المرحلة الحادية عشرة (الخميس 12 يناير): الشيبة– العرضة، مرحلة الماراثون 426 كيلومتراً (المرحلة الخاصة: 275 كيلومتراً).

-​المرحلة الثانية عشرة (الجمعة 13 يناير): العرضة– الشيبة، مرحلة الماراثون 375 كيلومتراً (المرحلة الخاصة: 185 كيلومتراً).

-​المرحلة الثالثة عشرة (السبت 14 يناير): الشيبة– الهفوف، 669 كيلومتراً (المرحلة الخاصة: 154 كيلومتراً).

-​المرحلة الرابعة عشرة (الأحد 15 يناير): الهفوف– الدمام، 414 كيلومتراً (المرحلة الخاصة: 136 كيلومتراً).

جدير بالذكر أن رالي داكار هو أحد أعرق السباقات في رياضة المحركات بالنظر إلى حجمه وأحداثه ومستوى الإثارة والحماس الذي يضمنه، ويتولى تنظيمه “منظمة أموري سبورت” بالتعاون مع شركة رياضة المحركات السعودية، بالتنسيق مع الجهات المحلية الأخرى.