المملكة و”الألكسو” توقعان مذكرة لتعزيز التعاون الثقافي

البلاد : متابعات

وقعت وزراة الثقافة مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، اليوم الأربعاء؛ لتعزيز التعاون الثقافي.

وتضمنت المذكرة، التعاون في تسجيل المواقع الطبيعية والعناصر التراثية المادية وغير المادية في قوائم اليونسكو، إضافة إلى التعاون في تنمية مختلف المجالات الثقافية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، بالمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” الدكتور محمد ولد أعمر، وذلك ضمن لقاءاته الثنائية على هامش الدورة الثالثة والعشرين من مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي التي أقيمت اليوم في مدينة الرياض.

وعبر وزير الثقافة، عن شكره للمنظمة على جهودها وتفانيها لإنجاح المؤتمر، مؤكداً اعتزاز المملكة بشراكتها المتينة مع المنظمة في مختلف المجالات، والذي تجسد بدعم المنظمة في تسجيل الخط العربي كعنصر عربي مشترك في قائمة التراث غير المادي بمنظمة اليونسكو، مثمناً جهود المنظمة في دعم اللغة العربية لدى الدول الأعضاء.