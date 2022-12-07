الراشدي يظفر بالكأس السابع لفروسية حائل

حائل- البلاد

أقام ميدان فروسية حائل، حفل سباقاته السابع على دعم نادي سباقات الخيل، وتكوّن حفل السباق من خمسة أشواط جميعها كانت مسافتها 1400متر.

الأول لمفتوح الدرجات، وحققه الجواد “شوكان” للمالك حمود محمد البقعاوي، بالخيال توفيق الخضير، والمدرب بندر ناصر الدهيش. والشوط الثاني للدرجة لم تربح كسبه “تمكن” لفهد زمل الشمري، بالمدرب عيد حبيب الشمري، والخيال عبدالعزيز الشريماء.

وفاز بالشوط الثالث من الدرجة الأولى حتى الثالثة الجواد “ذميل” للمالك أبناء سليمان العنيزان، والمدرب شريف العنيزان، والخيال أحمد العتيبي. وحققت “عشان جود” الأول في الشوط الرابع “مفتوح مواليد 2019” للمالك اسطبل جياد سلمى، والمدرب بندر ناصر الدهيش، والخيال توفيق الخضير.

وفي الشوط الخامس، الجواد الراشدي بكأس الحفل السابع للمالك والمدرب محمد راشد العبيد والخيال عبدالعزيز الصائغ، وفي نهاية الحفل، سلّم عضو مجلس إدارة ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر بن طلال الشريم الكأس والجوائز للفائزين.