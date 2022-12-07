اتفاقية لتعزيز معايير الجودة بمدارس مسك

الرياض ـ البلاد

وقَّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي “تميز”، أمس اتفاقية لتنفيذ الاعتماد المدرسي مع مدارس مسك، وذلك بمقر الهيئة بالرياض.

وقَّع الاتفاقية من جانب الهيئة المدير التنفيذي لمركز “تميز” الدكتور أحمد الجبيلي، ومن جانب مدارس مسك الدكتور ستيفن سومر المدير العام للمدارس.

ويُعدُّ برنامج الاعتماد المدرسي بمثابة الاعتراف الرسمي للمدرسة باستيفائها معايير الجودة المعتمدة لدى الهيئة، ويسعى نظام الاعتماد المدرسي من خلال قياس الأداء المبني على المعايير والمؤشرات إلى تبنِّي ثقافة التقويم والتحسين المستمر بوصفه نهجاً في ممارسة المدرسة اليومية.

ويهدف برنامج الاعتماد المدرسي إلى ضبط جودة المدخلات والعمليات، وضمان جودة المخرجات التعليمية والتدريبية وحوكمتها، وزيادة رضا المستفيدين، ورفع كفاءة المدرسة في استخدام مواردها المادية والبشرية، وتعزيز القدرة على الابتكار والتطوير في البرامج التعليمية، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، كما تُعدُّ هذه الاتفاقية امتداداً للاتفاقيات التي وُقِّعَت خلال اللقاءات التي قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بمركز “تميز”، بعقدها في جميع مناطق المملكة خلال العام الحالي 2022م.

الجدير بالذكر أن مركز “تميز” يُعدُّ أحد المراكز الوطنية التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم، وتحسين أساليب التقويم، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، والإسهام في ضمان جودة التعليم المدرسي لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويلتحق في مدارس مسك حاليًّا (376) طالبًا وطالبةً موزعين على مراحل تعليمية تمتد من رياض الأطفال إلى الثانوية.