5 أماكن خاضعة لنظام كاميرات المراقبة الأمنية.. تعرف عليها

جدة : البلاد

جددت وزارة الداخلية، التذكير بأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.

وأوضحت وزارة الداخلية، عبر إنفوجراف نشرته في تويتر، أن النظام يشمل مراقبة الإيواء السياحي، والمنشآت التعليمية العامة والخاصة والمجمعات التجارية ومراكز التسوق.

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كما يشمل القرار المباني السكنية بما في ذلك العمائر والمجمعات على ألا يشمل ذلك الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات الخاصة والمنشآت الصحية العامة والخاصة وتشمل المدن الطبية والمستشفيات والعيادات.

ويحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل غرف تبديل الملابس في المجمعات التجارية ومراكز التسوق وداخل غرف الكشف الطبي والتنويم والعلاج الطبيعي وداخل غرف إجراء العمليات الطبية وداخل الوحدة السكنية في مرافق الإيواء السياحي وداخل دورات المياه.