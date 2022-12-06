2.8 مليار مبيعات “تمور بريدة”

بريدة – البلاد

حقق مهرجان بريدة للتمور هذا العام مبيعات تجاوزت 100 ألف طن ، بقيمة نحو 2،8 مليار ريال ، وذلك بحسب التقرير الختامي الذي تسلمه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، خلال استقباله في مكتبه أمس، وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، والمشرف العام على فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي.

واستمع سموه لشرحٍ من الرئيس التنفيذي للمهرجان الدكتور خالد النقيدان، عن مجمل ما تحقق من نتائج ، وأشاد بما اطلع عليه خلال التقرير من أرقام وإنجازات ، مؤكداً أهمية مواصلة هذا النجاح ومواصلة تسويق وعرض هذا المنتج الاقتصادي الوطني المهم في المنطقة والمملكة وعلى مستوى العالم، وتسهيل عمليات البيع والتسويق المحلي والعالمي للتمور.