الرياضة نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس نادي الفروسية بالدمام

الدمام- حمودالزهراني

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية بالدمام عبدالرحمن بن صالح العطيشان، يرافقه أعضاء المجلس. وثمن سمو نائب أمير المنطقة الشرقية جهود النادي وما يقدمه من برامج، مؤكداً سموه اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمين “حفظهما الله ” برياضة الفروسية والمحافظة على هذه الرياضة العريقة التي ارتبطت بتاريخ المملكة. وقدم العطيشان لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية تقريراً عن أعمال وبرامج النادي بالدمام، رافعاً شكره لسموه على دعمه للنادي والأنشطة والبرامج التي يقدمها وعلى توجيهاته السديدة.