“موسم الرياض” يضاعف نجاحاته بخمس شهادات في “غينيس”

الرياض : البلاد

حقق موسم الرياض 2022 خمسة أرقام جديدة في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، إذ حصد الرقم القياسي بتسجيل بحيرة “لاجون” في منطقة “بوليفارد وورلد” بوصفها أكبر بحيرة صناعية في العالم، بمساحة تبلغ 12.19 هكتارًا، أي ما يساوي (30.13) فدانًا.

وفي السياق نفسه، سجّل الموسم ضمن المنطقة نفسها أرقامًا أخرى في غينيس، من خلال مجسم يعد أكبر مجسم معدني لشخصية خيالية في العالم بارتفاع 33.7 م، إضافة إلى أكبر كرة ضوئية LED في العالم، بواقع 35 م، بما يساوي (114) قدمًا و(10) بوصات.

ونجح الموسم من خلال لعبة “سكاي لوب” في منطقة “بوليفارد وورلد” أيضًا بتسجيل رقم آخر ضمن موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، بوصفها أطول “سكاي لوب” متنقل في العالم، كما حصل “مرواس” في منطقة “بوليفارد رياض سيتي” على لقب أكبر استديو إنتاج موسيقي في العالم.

وكان موسم الرياض قد نجح من خلال شهاداته بموسوعة “غينيس” للأرقام القياسية في بناء منظومة ترفيهية مستدامة، ورؤية تستشرف المستقبل وتسهم في تحسين جودة الحياة، عبر ابتكاراته المستمرة، وجهوده في استثمار إمكاناته بطريقة تضاعف الاستفادة من الموجودات السابقة.

تميزت فعاليات الموسم في أرقامها القياسية الحالية والسابقة بعدد من المنجزات، التي لامست مختلف الجوانب الحياتية لسكان المملكة وزوارها، من خلال التفاعل مع أفراد المجتمع، والتنبؤ باحتياجاتهم المستقبلية، والتخطيط لتنفيذها.