المغرب يهزم إسبانيا بركلات الترجيح ويصعد لربع نهائي المونديال

تغلب المنتخب المغربي على نظيره الإسباني 3-1 بركلات الترجيح، ليصعد إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم قطر 2022، اليوم الثلاثاء.

أقيمت المباراة في ملعب “المدينة التعليمية” بصافرة الحكم الأرجنتيني فرناندو أندرياس راباليني، أمام نحو 45 ألف مشجّع بالمدرجات.

انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 0-0 بعد محاولات عديدة على المرميين من لاعبي المنتخبين على مدار 120 دقيقة.

وأهدر لاعبو المنتخب الإسباني 3 ركلات جزاء من أصل 4، في حين سجل لاعبو المنتخب المغربي 3 ركلات من أصل 4.

وتألق الحارس المغربي ياسين بونو بتصديه لركلتي جزاء من الإسبان، ليتأهل بمنتخب بلاده لأول مرة إلى ربع نهائي المونديال.