القمر الأحدب المتزايد يتعامد على الكعبة المشرفة اليوم

جدة : البلاد

ستشهد سماء مكة المكرمة غداً تعامد (تسامت) القمر الأحدب المتزايد على الكعبة المشرفة.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة ، أن القمر سيشرق بمكة من الأفق الشمالي الشمال الشرقي مع غروب الشمس ما يعني بأنه سيحاكي المسار العالي لشمس الصيف بعد ستة أشهر عبر سماء الليل.

وقال ” سيتبع ذلك وصول القمر لحظة التعامد مع الكعبة المشرفة عند الساعة 08:06 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ، وسيكون على ارتفاع 89.5 درجة فوق أفق مكة، ومضاء بنسبة 98.3 %، وعلى مسافة 396.535 كيلومتر، وفي تلك اللحظة سيكون مقترناً بعنقود نجوم الثريا، ومحاطًا بنجوم لامعه تشمل الدبران والشعرى اليمانية والشعرى الشامية ومنكب الجوزاء و العيوق، وكذلك وجود المريخ الكوكب الأحمر في قمة لمعانه بالقرب من القمر على قبة السماء”.

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وأضاف “ظاهرة التعامد او التسامت من الطرق العلمية لتأكيد دقة الحسابات لحركة الأجسام السماوية، ومنها القمر، التي تجعل تحديد موقعه في غاية الدقة، إضافة إلى أنه يمكن الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة من عدة مناطق حول العالم”.

وأشار أبو زاهرة إلى أن أغلب مواعيد تعامد القمر أو غيره من الأجرام السماوية نادراً ما يكون الميل مطابقاً تماماً مع عرض الكعبة المشرفة، حيث يكون بفارق ربع درجة أو نصف درجة ، لافتاً إلى أنه لا يستخدم التعامد لتحديد اتجاه القبلة لكل المناطق القريبة من مكة، التي تشمل الطائف وجدة، أما المدن البعيدة فلا تتأثر بذلك .

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وأفاد بأن القاطنين في المواقع الجغرافية البعيدة عن المسجد الحرام في الدول العربية والمناطق التي يرى فيها القمر فوق الأفق لحظة التعامد فإن اتجاه القمر يشير إلى مكة بشكل يضاهي دقة تطبيقات الهواتف الذكية .

ولفت رئيس الجمعية الفلكية بجدة الانتباه إلى أنه بعد وقت التعامد سيظل القمر مشاهداً في السماء لبقية الليل إلى أن يغرب في الأفق الشمالي الشمال الغربي مع شروق شمس الأربعاء .