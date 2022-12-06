الرياضة الفيصل يعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر

الرياض – محمد الجليحي

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية العربية السعودية تشكيل مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، برئاسة الدكتور ناصر بن صعب الشمري للدورة الانتخابية 2021-2024.

وعضوية كل من” نجلاء بنت عبد الله العليان وحصة بنت على الشهري ومحمد بن عبد الله البراقي وعبد العزيز بن ثاني العنزي ونهلة بنت عبد الله عسيري. وأعرب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر د. ناصر الشمري عن شكره للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على اهتمامه ومتابعته ودعمه لجميع الاتحادات واللجان الرياضية، وحرصه على تقديم كل ما يخدم الرياضة السعودية بشكل عام ورياضة البلياردو والسنوكر بشكل خاص من خلال وضع البرامج التي تكفل توسيع قاعدتها وانتشارها بين أبناء وبنات المملكة. وتطلع الدكتور الشمري إلى تقديم عمل مميز مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة وثقتهم ويقدمون عملا يتواكب ويتوافق مع رؤية 2030 خصوصاً أن أعضاء المجلس هم نخبة من الرياضيين والرياضيات أصحاب خبرة عريضة وطويلة في المجال الرياضي؛ منهم الأكاديمي والتربوي والقانوني والمالي. هذا وسيعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر أولى اجتماعاته غدا الأربعاء بمقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض؛ حيث سيتم خلال الاجتماع الاطلاع على ما تم عمله في الموسم الماضي واستعراض الإنجازات التي تحققت وسيتم توزيع المناصب والمهام والأدوار على أعضاء المجلس وستتم إعادة تشكيل جميع اللجان العاملة بالاتحاد للموسم الجديد 2023 وإعلان أعضائها.