الرياضة

أخضر الشاطئية يصعد للمركز الـ31 عالمياً في التصنيف الشهري

صحيفة البلادaccess_time13 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ       6 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد

ارتفع ترتيب المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية 4 مراكز في التصنيف الشهري الذي أصدره الاتحاد الدولي (beach soccer) عن شهر نوفمبر، ليتقدم إلى المركز الـ31 عالميًا.

 

وجاء تقدم تصنيف الأخضر بعد مشاركته في بطولتي القارات الدولية في دبي ونيوم الشهر الماضي، ليصبح بذلك الخامس عربيًا وآسيويًا.

 

ويعد هذا الترتيب هو الأعلى في تاريخ منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية حيث كان في المركز 114 عام 2019، قبل أن يصعد للمركز 98 في 2020، ثم المركز 95 في 2021، فيما أصبح ضمن أفضل 50 منتخب في العالم في تصنيف أغسطس الماضي، ليصل للمركز 35 في سبتمبر الماضي، ليحقق هذا الشهر أفضل تصنيف بالوصول للمركز 31 عالميًا.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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