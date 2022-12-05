التطوع قيمة عظيمة في حياة الشعوب ، وفضيلة عظيمة الأثر في ترسيخ جسور التراحم والتكاتف بالمجتمعات.

ويأتي احتفال المملكة بـ “يوم التطوع السعودي والعالمي” بتنظيم حزمة من الفعاليات والبرامج التطوعية المختلفة ، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي، وذلك تحت شعار “عطاء وطن” لنشر ثقافة التطوع ، ورفع وعي أفراد المجتمع بأهمية ممارسته، وتحقيق استدامة هذا القطاع الحيوي، ترجمة لمستهدفات برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030، المتمثلة في الوصول إلى مليون متطوع.

وفي هذا الميدان الرحب تقدم المملكة نموذجا رائدا وفريدا، يتجلى أمام العالم خلال مواسم الحج بكل ما يشهده من قيم التطوع النبيلة في مساندة الجهود العظيمة للمملكة في خدمة ضيوف الرحمن ويعكس القيم الأصيلة المكينة في وطننا العزيز.

أيضا الأبعاد المهمة في احتفال المملكة بهذا اليوم ، هو حرصها على مشاركة المجتمع الدولي في إبراز جهود المتطوعين، وتحفيز شرائح المجتمع كافة للمشاركة في المبادرات التطوعية المختلفة، ضمن دور المملكة الفاعل على الصعيد الدولي في كل ما يثري المعاني والقيم المضيئة في العالم.