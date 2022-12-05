المرأه صحة و عافية

طريقة عمل سلطة السلمون بالشمر والتفاح

نيفين عباسaccess_time12 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ       5 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة سلطة باردة سهلة وسريعة التحضير

المقادير اللازمة

2 بصيلات شمر صغيرة منزوعة السعف
2 خيار صغير مقشر إلى شرائط
2 تفاح منزوع البذور ومقطع إلى شرائح رفيعة جدًا
1 كوب (80 جم) براعم الفاصوليا
185 جرام فيليه سلمون مدخن ساخن منزوع الجلد مقشر
1/3 كوب (80 مل) صلصة رانش
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1/4 كوب لوز محمص بالفرن مفروم خشن

طريقة العمل

قطعي الشمر رقيقًا
ضعي الشمر والخيار والتفاح وبراعم الفاصوليا والسلمون في وعاء كبير وقلبي برفق حتى يتجانس
اخفقي صلصة الرانش وعصير الليمون في وعاء صغير حتى تمتزج جيدًا
رشي فوق السلطة وقلبي برفق حتى يمتزج
ترش باللوز وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.