طريقة عمل سلطة السلمون بالشمر والتفاح

وصفة سلطة باردة سهلة وسريعة التحضير

المقادير اللازمة

2 بصيلات شمر صغيرة منزوعة السعف

2 خيار صغير مقشر إلى شرائط

2 تفاح منزوع البذور ومقطع إلى شرائح رفيعة جدًا

1 كوب (80 جم) براعم الفاصوليا

185 جرام فيليه سلمون مدخن ساخن منزوع الجلد مقشر

1/3 كوب (80 مل) صلصة رانش

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1/4 كوب لوز محمص بالفرن مفروم خشن

طريقة العمل

قطعي الشمر رقيقًا

ضعي الشمر والخيار والتفاح وبراعم الفاصوليا والسلمون في وعاء كبير وقلبي برفق حتى يتجانس

اخفقي صلصة الرانش وعصير الليمون في وعاء صغير حتى تمتزج جيدًا

رشي فوق السلطة وقلبي برفق حتى يمتزج

ترش باللوز وتقدم