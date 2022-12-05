طريقة عمل سلطة البطاطس المقرمشة بالسلمون

وصفة عشاء تحضر في 30 دقيقة أو أقل كما أنها قليلة السعرات الحرارية ومصنوعة من سمك السلمون المدخن والبطاطس

المقادير اللازمة

500 جرام بطاطس صغيرة

150 جرام فيليه سلمون مدخن ساخن منزوع الجلد

2 ملعقة كبيرة خيار صغير مقطع شرائح

للصلصة الخضراء

1 كوب أوراق بقدونس طازجة

1/2 كوب أوراق ريحان طازجة

1 ملعقة كبيرة كِيبرز

60 مل (1/4 كوب) زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة خل

طريقة العمل

ضعي البطاطس في قدر ويغطى بالماء

يغلى المزيج على نار عالية

ثم يرفع الغطاء ويطهى لمدة 10 دقائق أو حتى تصبح البطاطس طرية عند ثقبها بسكين صغير

توضع جانبا لتبرد قليلا

يسخن طبقًا مسطحًا للشواء أو مقلاة كبيرة ثقيلة على نار متوسطة

تقطع البطاطس إلى 4 شرائح

رشي بخاخ زيت الزيتون على الشواية وضعي البطاطس مع التقليب من حين لآخر لمدة 10 دقائق أو حتى تصبح مقرمشة وذهبية

في هذه الأثناء يقطع البقدونس والريحان والكيبرز إلى قطع خشنة ويمزج في وعاء مع الزيت والخل

ضعي جرجير اختياري في طبق التقديم

ثم ضعي فوقه البطاطس والسلمون ورشيها بالقليل من الصلصة الخضراء

ثم تقدم مع الصلصة الخضراء المتبقية