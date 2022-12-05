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طريقة عمل المكرونة بالفطر وصلصة خردل ديجون

نيفين عباسaccess_time12 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ       5 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة مكرونة نباتية رائعة

المقادير اللازمة

250 جرام معكرونة فيتوتشيني
40 جرام زبدة
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
400 جرام فطر مقطع إلى شرائح
180 جم مرقة دجاج
300 مل كريمة أو قشدة
1 ملعقة كبيرة أوراق زعتر طازجة
1 ملعقة صغيرة خردل ديجون

طريقة العمل

تطهى المعكرونة في قدر من الماء المغلي باتباع تعليمات العبوة أو حتى تنضج
في هذه الأثناء سخني الزبدة والزيت في مقلاة على نار متوسطة
يضاف الفطر ويطهى مع التحريك من حين لآخر لمدة 5-8 دقائق أو حتى يصبح لونه ذهبياً
نضيف المكرونة والقشدة والزعتر والخردل إلى المقلاة ونتركها حتى الغليان
يترك على نار خفيفة لمدة 5 دقائق أو حتى تتكاثف الصلصة قليلاً
ثم تقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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