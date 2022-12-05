طريقة عمل المكرونة بالفطر وصلصة خردل ديجون

وصفة مكرونة نباتية رائعة

المقادير اللازمة

250 جرام معكرونة فيتوتشيني

40 جرام زبدة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

400 جرام فطر مقطع إلى شرائح

180 جم مرقة دجاج

300 مل كريمة أو قشدة

1 ملعقة كبيرة أوراق زعتر طازجة

1 ملعقة صغيرة خردل ديجون

طريقة العمل

تطهى المعكرونة في قدر من الماء المغلي باتباع تعليمات العبوة أو حتى تنضج

في هذه الأثناء سخني الزبدة والزيت في مقلاة على نار متوسطة

يضاف الفطر ويطهى مع التحريك من حين لآخر لمدة 5-8 دقائق أو حتى يصبح لونه ذهبياً

نضيف المكرونة والقشدة والزعتر والخردل إلى المقلاة ونتركها حتى الغليان

يترك على نار خفيفة لمدة 5 دقائق أو حتى تتكاثف الصلصة قليلاً

ثم تقدم