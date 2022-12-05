دعم دولي للجهود الأممية في ليبيا

طرابلس – البلاد

في ظل استمرار انقسام السلطة بين حكومتين في ليبيا، وتزايد الخلافات بين السياسيين، أكد المبعوث الأمريكي في ليبيا دعم بلاده للتوصل لحل ليبي – ليبي.

وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، أمس (الأحد)، إن المبعوث الأمريكي الخاص السفير ريتشارد نورلاند صرح بأن واشنطن تدعم جهود المبعوث الأممي حتى يجتمع القادة الليبيون لاتخاذ قرارات حاسمة من أجل استقرار البلاد، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، تؤيد التوصل إلى حل ليبي- ليبي، وأن لدى القادة الليبيين الآن “فرصة لا مثيل لها لإبراز أنهم يتحلّون بالشجاعة والحكمة لتحقيق ذلك”.

وجدد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، مؤخراً، تأكيده في لقاء مع رئيس المجلس محمد المنفي على الالتزام بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي لتحقيق التوافق السياسي في البلاد، بينما أوضح المكتب الإعلامي في بيان أن باتيلي دعا لإشراك المؤسسات السياسية المنبثقة عن الاتفاق السياسي في صياغة أساس دستوري للمضي قدما نحو الانتخابات.

وأضاف أن باتيلي قدم إحاطة حول لقاءاته ومحادثاته الأخيرة بشأن ليبيا خلال اللقاء الذي حضره عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي، فيما جدد المجلس الرئاسي دعمه لجهود المبعوث الأممي وما يتخذه من خطوات لاستكمال تنفيذ بنود خارطة الطريق. وتعيش ليبيا أزمة سياسية منذ تعثر الانتخابات في ديسمبر 2021 وحتى الآن، بسبب عدم توافق الأطراف السياسية على الأساس الدستوري لهذه العملية الانتخابية، نتيجة خلافات حول شروط الترشح للرئاسة.