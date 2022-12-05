انخفاض الصفقات السكنية وارتفاع التجارية

جدة – البلاد

سجلت البيانات الصادرة عن وزارة العدل ، انخفاضا بقيمة الصفقات العقارية التي تمت خلال شهر أكتوبر بشكل طفيف وذلك بنسبة 0.3%، لتبلغ نحو 18.3 مليار ريال، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ عدد الصفقات العقارية التي تمت خلال أكتوبر نحو 17.4 ألف صفقة، كما بلغ عدد العقارات المبيعة خلال الفترة نحو 18 ألف عقار مبيع.

ويعود انخفاض الصفقات العقارية خلال نفس الشهر، إلى تراجع الصفقات العقارية السكنية بنسبة 27% لتصل إلى 8.25 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت الصفقات العقارية التجارية ارتفاعا بنسبة 59% لتصل إلى 8.63 مليار ريال، وبلغت الصفقات الزراعية والصناعية نحو 1.43 مليار ريال ، فيما مثلت قيمة الصفقات السكنية ما نسبته 45% من إجمالي الصفقات العقارية، والصفقات التجارية نحو 47%، في حين استحوذت الصفقات الزراعية والصناعية على 8% منها.

واستحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي على الحصة الأكبر خلال الشهر ، وذلك بنسبة 74% من القيمة الإجمالية، لتبلغ نحو 13.6 مليار ريال، تلتها الصفقات العقارية على الشقق بنحو 3.98 مليار ريال.

وبالنسبة لمساحة العقارات التي تمت عليها الصفقات خلال أكتوبر من العام الجاري، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 69% لتصل إلى 140.98 مليون متر مربع مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

فيما يخص أكثر المدن نشاطا من حيث قيمة الصفقات العقارية (السكنية والتجارية) جاءت الرياض الأعلى بقيمة 5.43 مليار ريال، تلتها الدمام بنحو 3.98 مليار ريال.