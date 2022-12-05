الحقيل: نفخر بالوصول إلى أكثر من 260 ألف متطوع ومتطوعة

البلاد: متابعات

برعاية أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل اليوم، حفل افتتاح ملتقى التطوع البلدي الأول والمعرض المصاحب له، والذي تُنظمه أمانة العاصمة المقدسة، بفندق هيلتون المؤتمرات بمكة المكرمة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع.

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وأشار الحقيل خلال كلمة ألقاها إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تفخر بالوصول إلى أكثر من 260 ألف متطوع ومتطوعة، وتحقيق أكثر من 370 حساباً مفعلاً للعمل التطوعي تشمل جميع مُدن المملكة، مبينا أن الوزارة حققت خلال عام 2022 انضمام 43 ألف متطوع ومتطوعة؛ وجرى استيعابهم عبر 4 مسارات”، مؤكدا أن الوزارة ماضية في تحقيق رؤية ولي العهد للوصول إلى مليون متطوع في 2030″.

وشهد الحقيل توقيع عدد من الاتفاقيات في المجال التطوعي، وكرم عددًا من الأمانات والبلديات التي كان لها دور بارز وجهود ملموسة في العمل التطوعي، إضافة إلى تكريم العديد من الجهات الداعمة للعمل التطوعي من لقطاع الخاص وتكريم الرعاة والمتطوعين الذين أسهموا في العمل التطوعي.

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ودشن الحقيل 4 منتجات تطوعية شملت منصة المشاركة المجتمعية من خلالها سيتم الوصول لبيان أعمال ونجاحات الموظفين، وتمييز المُشاركات؛ وسهولة الوصول لها وإبرازها مما سيُسهل عمل المتطوعين ويزيد من الفرص التطوعية لهم؛ بالإضافة لدليل المتطوع، واتفاقية “ولاء ون” لتقديم خدمات للمتطوعين، وتدشين السترة الموحدة للمتطوع على مستوى المملكة.