“أوبك بلس” تمدد سياستها الإنتاجية الحالية

فيينا – وكالات

قررت مجموعة “أوبك بلس” التمسك بأهدافها المتعلقة بإنتاج النفط، بينما تكافح أسواق النفط لتقييم تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني على الطلب وتداعيات قرار مجموعة السبع وضع سقف سعري للنفط الروسي على العرض.

وأعادت المجموعة في نهاية اجتماعها الوزاري أمس الأحد، التأكيد على قراراته السابقة بما في ذلك تعديل وتيرة الاجتماعات الشهرية للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لتكون كل شهرين، مع منح اللجنة صلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو طلب عقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في أي وقت، للتعامل مع أي تطورات في السوق، متى ما تطلب الأمر.

وأكد بيان الاجتماع مجددا ، على أهمية الالتزام التام بالاتفاق وآلية التعويض، والاستفادة من فترة التمديد المعتمدة في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك بلس.

وسيتم عقد الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين للدول الأعضاء في “أوبك بلس”، في 4 يونيو 2023م، والاجتماع السابع والأربعين للجنة الرقابة أول فبراير القادم.

وأقرت المجموعة في أكتوبر خفض الإنتاج مليوني برميل يوميا، أي نحو 2 %، من الطلب العالمي، بداية من نوفمبر حتى نهاية عام 2023، مرجعة قرارها إلى ضعف التوقعات الاقتصادية وتباطؤ النمو في الصين وعلى مستوى العالم.