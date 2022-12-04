هل يشارك نيمار ضد كوريا الجنوبية بثمن نهائي كأس العالم 2022؟

حسم مدرب البرازيل، تيتي، أمر مشاركة نجمه نيمار دا سيلفا غدًا الاثنين في مباراة كوريا الجنوبية بثمن نهائي كأس العالم قطر 2022.

وقال تيتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والذي عقده اليوم الأحد: إن نيمار تعافى تمامًا من الإصابة وسيكون جاهزًا للقاء كوريا.

تعرض نيمار (30 عامًا) إلى إصابة في كاحل القدم خلال اللقاء الافتتاحي أمام صربيا الذي ربحته البرازيل 2-0، وأُجبر اللاعب على الغياب عن مباراتي سويسرا والكاميرون في الجولتين الثانية والثالثة بالمجموعة السابعة من المنافسات.

لكن نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، استعاد لياقته في الوقت الحالي وأصبح متاحًا لخوض لقاء كوريا الجنوبية في دور الـ16.

ويلعب منتخبا البرازيل وكوريا الجنوبية غدًا الاثنين في ملعب “974” بإدارة الحكم الفرنسي كليمنت توربين، لحجز بطاقة الترشح لدور الـ8.