مهرجان البحر الأحمر عروض إبداعية بـ41 لغة عالمية

جدّة- خالد بن مرضاح

رفع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الستار عن دورته الثانية بالشراكة مع “فوكس سينما” و مجموعة “إم بي سي” والتي ستستمر حتى 10 ديسمبر في جدّة على الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر في المملكة العربية السعودية. وتم إنطلاق المهرجان بفيلم الكوميديا ​​الرومانسية؛ “ما علاقة الحب بذلك؟” من إخراج شيكار كابور وتأليف جمايما خان وإنتاج ستوديو كانال ووركينج تايتل.

كما بدأت عروض الهواء الطلق في كورنيش الحمراء، مع فيلم بوليوود الرومانسي الشهير؛ “سيأخذ ديلويل العروس”، من إخراج أديتيا شوبرا. وبهذا الفيلم الكلاسيكي المؤثّر في ثقافة عشاق السينما الهندية على مدى الأجيال.

وقدم المهرجان خلال الحفل جائزة اليسر الذهبي الفخرية لثلاث مواهب رائعة، نظير مساهمتهم الاستثنائية في صناعة السينما، وهم؛ النجم الأسطوري والممثل والمنتج شاروخان من الهند، وأيقونة السينما المصرية يسرا، والمخرج البريطاني اللامع غاي ريتشي.



وسيعرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 131 فيلمًا من الأفلام الطويلة والقصيرة من 61 دولة وبـ 41 لغة، بتوقيع مجموعة من الأسماء المرموقة في تاريخ السينما، والمواهب الشابة على حدّ سواء، ويستضيف 34 فيلماً في عرض عالمي أول و17 فيلم في أول عرض عربي و47 عرضاً لأفلام من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور العديد من صانعي الأفلام والنجوم المشاركين فيها. وبالتوازي مع عروض أفضل إنتاجات السينما العالمية الجديدة، سيتم عرض مجموعة من الأعمال السعودية الجديدة تضمّ 25 فيلمًا من إنتاج الجيل الصاعد والمتميّز من صانعي الأفلام السعوديين.

وسيشتمل برنامج المهرجان على سلسلة من الحوارات التي تتيح أمام الضيوف فرصة فريدة للاستماع إلى المخرجين والممثلين وهم يتحدثون عن حياتهم السينمائية وإنجازاتهم. وتضم المجموعة: شارون ستون، وآندي جارسيا، وغاي ريتشي، ولوكا جوادانيينو، وجوريندر شادا، ونادين لبكي، وأكشاي كومار، وسبايك لي، وأندرو دومينيك، وفاتح أكين، وعادل العربي وبلال فلاح، وكوثر بن هنية، ونيللي كريم، مو عامر، ورانبير كابور، وأنطونيو بانديراس، وجاسبر نوي، وجاكي شان وهيريثيك روشان.

وقال محمد التركي، الرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي: “يسعدنا الترحيب بعشاق السينما ورواة القصص والموهوبين والمتخصّصين في صناعة السينما من جميع أنحاء العالم في جدّة، في الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والتي آمل أن تتجاوز التوقعات بفضل ما تحظى به هذه الفعالية الآن. من أهمية غير مسبوقة، وذلك مؤشر واضح على التطوّر الذي يشهده المهرجان، ودوره الحيوي في تحويل وإعادة تشكيل مستقبل جيلنا القادم من المبدعين. وأمامنا الآن فرصة فريدة لإيصال الأفلام الجديدة إلى جمهور أوسع، وعرض إبداعات المواهب الجديدة والمثيرة للاهتمام، وتقديم مساهمة ثقافية ملموسة على صعيد المملكة والمنطقة بشكل عام”.

وأكد صناع السينما العالمية حضورهم في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، من خلال النجوم والمخرجين السعوديين والخليجيين، ومنهم: هيفاء المنصور، ومحمد العطاوي، ولولوة الملا، وأضوى فهد، وميلا الزهراني، وزارا البلوشي، وبراء عالم، وياسر السقاف، وعلاء فادن، وإبراهيم الحجاج، ونور الخضراء، وصهيب قُدس وفاطمة البنوي، وسناء بكر يونس، وفيصل الدوخي، وإبراهيم الخير الله وهشام فقيه، والكثير غيرهم.



ومن العالم العربي: نادين نجيم، ودرّة، وجورج خباز، ونور الغندور، وتارا عماد، وأحمد ياسين الدراجي، ووسام ضياء، وهالة صدقي، ولبلبة، وكريم فهمي، وحسن الرداد، وعلا رشدي، وأحمد داود، وإيمان نوال، وزياد جلاد، وياسر كزوز، وسؤدد كعدان، وخيري بشارة، وعدنان بركة، وسلمى أبو ضيف، والكثير غيرهم.

وتشمل المواهب الدولية: شيكار كابور، و جمايما خان، وشبانة عزمي، وساجال علي، وشاروخان، وغاي ريتشي، وشارون ستون، ومريم أوزرلي، إيه آر رحمان، وجيف ميرزا ​​، ولوكا جوادانيينو، وبارك هاي سو، وآندي جارسيا، وهنري جولدينج، وبريانكا شوبرا، وجوزيبي تورناتور، وسكوت ايستوود، ولونا مايا، وميشيل رودريغيز، ولوسي هيل، وفريدا بينتو، وروسي دي بالما، وغاسبار نوي، وأندرو دومينيك، ونادين لبكي، وفاتح أكين، وسنجار مادي، ومارينا روي باربوسا، ونولان فانك، وميلاني لورينت، وماريا بيدرازا، وأليكس جونزاليس، وأليخاندرا أونييفا، وجون كورتاجارينا، وهبة عبوك، وجوليان هوغ، وهام تران، وغوريندر تشادا، وإري كلافير، وغيرهم.

ومن الحاضرين أيضًا أعضاء لجنة تحكيم البحر الأحمر، بمن فيهم المخرج الحائز على جائزة الأوسكار أوليفر ستون، ونيللي كريم، وكوثر بن هنية، وليفان كوغواشفيلي وعلي سليمان، بالإضافة إلى أعضاء لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة: جوانا هاجي توما، وشهد أمين وأوزي أغو.

مسابقة البحر الأحمر: ستعرض أهم الإنجازات الإبداعية لصانعي الأفلام في أقسامها الخاصة للأفلام الطويلة والقصيرة. وستقدم التشكيلة المكونة من 26 فيلمًا قصيرًا و 15 فيلمًا روائيًا طويلًا مجموعة متميّزة من المواهب في العالم العربي والإفريقي والآسيوي، وتعرض بعضًا من أكثر الأعمال إثارة للإعجاب وتميّزًا، والتي تمّ إنتاجها خلال العام الماضي.

ويستضيف سوق البحر الأحمر؛ منصّة المهرجان المخصّصة لاستكشاف صانعي الأفلام، برنامجًا حافلًا بالفعاليات المنظّمة بهدف تعزيز التبادل المعرفي، وتحفيز الإنتاج المشترك وخلق فرص جديدة للتعاون والتوزيع والإنتاج. يستقطب السوق ممثلين من 46 دولة، وتنطلق فعالياته بين يومي 3 و6 ديسمبر، حيث يمنح الحضور فرصة التواصل والاطلاع على المشهد السينمائي السعودي الحيوي، بالإضافة إلى أفضل إنتاجات المنطقة العربية والأفريقية.