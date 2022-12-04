طهران تنشئ محطة نووية جديدة

طهران – البلاد

تستمر إيران في برنامجها النووي غير آبهة بالمطالبات الدولية بإيقافه، حيث أعلن التلفزيون الإيراني، أمس (السبت)، تدشين إنشاء محطة جديدة للطاقة النووية جنوب غربي البلاد، وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات الشاملة، التي فرضت عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، في وقت يواجه النظام الإيراني احتجاجات اندلعت في جميع أنحاء البلاد عقب بعد وفاة الشابة، مهسا أميني، في حجز الشرطة والتي تشكل تحدياً للنظام.

وقال التلفزيون الإيراني، إن بناء محطة كارون النووية الجديدة، التي تبلغ قدرتها 300 ميغاواط، سيستغرق ثماني سنوات وستكلف حوالي ملياري دولار، مشيراً إلى أن المحطة ستقام في محافظة الأهواز الغنية بالنفط بالقرب من حدودها الغربية مع العراق.

وتمتلك إيران محطة واحدة للطاقة النووية في ميناء بوشهر جنوب إيران، وجرى تشغيلها في عام 2011 بمساعدة روسيا، لكنها تمتلك العديد من المنشآت النووية الأخرى تحت الأرض. وجاء الإعلان عن بناء كارون بعد أقل من أسبوعين من إعلان إيران بدء إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في منشأة فوردو النووية تحت الأرض، ما يجعل إيران على مرمى حجر من إنتاج اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة النووية الذي تبلغ نسبة تخصيبه 90%.

وحذر خبراء منع الانتشار النووي في الأشهر الأخيرة من أن إيران تمتلك الآن ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لإعادة معالجته وتحويله إلى وقود لصنع قنبلة نووية واحدة على الأقل، إذ أدانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الدول الأوروبية الغربية الثلاث التي مازالت ملتزمة بالاتفاق النووي الإيراني، هذه الخطوة. وقد توقفت في الآونة الأخيرة المحاولات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي خفف العقوبات على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وفي الداخل الإيراني، تزداد موجة الدعوات الجماهيرية للمشاركة بالاحتجاجات والإضرابات، تزامنا مع دعوات السلطات الإيرانية إلى إغلاق الفضاء الافتراضي كليا. وفيما يستعد المحتجون لتظاهرات حاشدة في 5 و6 و7 ديسمبر، أعلن الحراك الطلابي عن بدء موجة جديدة من الإضرابات، اعتبارا من أمس، عشية الاحتجاجات المقبلة. وأعلن طلاب بعض الجامعات، بما في ذلك جامعة طهران وعلامة طباطبائي ونوشيرواني بابل، خلال بيان في إشارة إلى قمع الاحتجاجات العامة والضغط على الطلاب المتظاهرين، أنهم سيضربون من 3 إلى 7 ديسمبر ولن يحضروا الفصول الدراسية، فيما أفادت وكالة أنباء “إيسنا” أن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، دعا إلى إغلاق الفضاء الافتراضي كليا، مع استمرار الاحتجاجات في البلاد.