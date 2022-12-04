شاهد.. فرنسا تعبر بولندا وتصعد لربع نهائي كأس العالم 2022

تأهل -حامل اللقب- منتخب فرنسا إلى ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، بفوزه اليوم الأحد على نظيره البولندي بثلاثة أهداف لواحد.
دارت المباراة بين المنتخبين لحساب ثمن نهائي المسابقة في ملعب “الثمامة” بصافرة الحكم الفنزويلي خيسوس نويل سايز.
سجّل ثلاثية المنتخب الفرنسي كل من كيليان مبابي في الدقيقتين 74 و90، فيما سبقه أوليفيه جيرو بهدف في الدقيقة 44.
وفي آخر أنفاس المباراة القائد سجل روبرت ليفاندوفسكي هدفًا شرفيًا لبولندا من علامة الجزاء، عبر تصويبة أرضية زاحفة.
تلعب فرنسا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، مع الفائز من مواجهة إنجلترا والسنغال التي تقام بعد قليل.
فرنسا تفتتح التسجيل بتسديدة من جيرو بعد تمريرة رائعة من مبابي ⚽️🇫🇷
📦 اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1
📱 https://t.co/alkogGtHdW#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #فرنسا_بولندا#WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/uDikZq9mNO
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2022
مبابي يعزز تقدم فرنسا بهدف رائع مترجماً هجمة مرتدة مثالية ⚽️🇫🇷👏
📦 اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1
📱 https://t.co/alkogGtHdW#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #فرنسا_بولندا#WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/zzl5wtbLg3
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2022
مبابي يحسم المباراة بإضافته الهدف الثالث ⚽️🔥
📦 اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1
📱 https://t.co/alkogGtHdW#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #فرنسا_بولندا#WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/EeXt0cHvLM
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2022