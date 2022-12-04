روسيا.. تصميم جهاز لتطهير مدار الأرض من النفايات الفضائية

حصل الأخصائيون في معهد موسكو للطيران على براءة اختراع بشأن تصميم جهاز مخصص لتطهير مدار الأرض من النفايات الفضائية عن طريق التأثير عليها ب الأيونات حسبما نقل موقع RT.

وجاء ذلك في تقرير نشره المعهد الفيدرالي الروسي للملكية الصناعية. وأشار التقرير إلى أن الجهاز الفضائي المذكور يحمل على متنه قاذف أيونات من شأنه أن يحقق نوعا غير تلامسي للتعامل مع النفايات الفضائية ويؤثر عليها عن بعد ويعطيها نبضة تجعلها تخرج عن مدارها.

ويخصص جهاز التعامل مع النفايات التكنولوجية مثل الأقمار الصناعية غير العاملة وشظايا من أغطيتها ووحدات التسريع، ونقلها إلى مدارات آمنة.

وحسب مصممي الجهاز فإن تصميمه بسيط خلافا لمثيلاته، وذلك بفضل عدم وجود آليات من شأنها اعتراض النفايات ميكانيكيا.

ويتضمن الجهاز الفضائي جسما ومحركا وقاذف أيونات ثلاثي الأقطاب متخصصا في التأثير غير التلامسي على النفايات.

ويعتقد مصممو الجهاز أنه يمكن أن ينقل على متن أحد الأقمار الصناعية المعروفة للاتصالات الذي يزوّد بمحرك ذي قوة كافية.