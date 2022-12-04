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روسيا.. تصميم جهاز لتطهير مدار الأرض من النفايات الفضائية

امنية رشادaccess_time11 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ       4 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

حصل الأخصائيون في معهد موسكو للطيران على براءة اختراع بشأن تصميم جهاز مخصص لتطهير مدار الأرض من النفايات الفضائية عن طريق التأثير عليها ب الأيونات حسبما نقل موقع RT.

وجاء ذلك في تقرير نشره المعهد الفيدرالي الروسي للملكية الصناعية. وأشار التقرير إلى أن الجهاز الفضائي المذكور يحمل على متنه قاذف أيونات من شأنه أن يحقق نوعا غير تلامسي للتعامل مع النفايات الفضائية ويؤثر عليها عن بعد ويعطيها نبضة تجعلها تخرج عن مدارها.

ويخصص جهاز التعامل مع النفايات التكنولوجية مثل الأقمار الصناعية غير العاملة وشظايا من أغطيتها ووحدات التسريع، ونقلها إلى مدارات آمنة.

وحسب مصممي الجهاز فإن تصميمه بسيط خلافا لمثيلاته، وذلك بفضل عدم وجود آليات من شأنها اعتراض النفايات ميكانيكيا.

ويتضمن الجهاز الفضائي جسما ومحركا وقاذف أيونات ثلاثي الأقطاب متخصصا في التأثير غير التلامسي على النفايات.

ويعتقد مصممو الجهاز أنه يمكن أن ينقل على متن أحد الأقمار الصناعية المعروفة للاتصالات الذي يزوّد بمحرك ذي قوة كافية.

omneia rashad

كتب بواسطة

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