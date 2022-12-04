البسامي لـ “البلاد “: هوية سيارات سحب المركبات تقضي على التستر

جدة- ياسر خليل

أكد رئيس لجنة النقل البري في غرفة جدة سعيد البسامي ، أن قرار تطبيق الهوية الجديدة للمركبات المستخدمة في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات، يسهم في القضاء على التستر، وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين على مستوى المملكة.

وقال لـ “البلاد”، إن القرار الذي طبقته الهيئة العامة للنقل في الأيام الماضية، سيعزز من الحوكمة والشفافية في القطاع، بما يضمن توفير شبكات نقل عام فعالة ومتكاملة، ذات هوية حضارية وفعالة تغطي كافة المناطق والمدن السعودية ، مشيرا إلى أن القرار جاء تلبية لمطالب عدد كبير من المستثمرين الوطنيين الحريصين على تطوير قطاع النقل في المملكة، بما يواكب تطلعات القيادة، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ولفت إلى ان القرار يحقق مجموعة من الأهداف، تبدأ بتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع النقل، وتوفير شبكات نقل عام فعالة ومتكاملة تغطي كافة أنماط النقل، مع تبني أعلى معايير السلامة والجودة في وسائل النقل والتأكد من توافرها، والمعايير والاشتراطات البيئية للحد من التلوث البيئي وترشيد استهلاك الطاقة، ووصولا إلى تعزيز فعالية الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات وخدمات النقل، وتحفيز استخدام وسائل النقل العام، مع تبني التقنيات الحديثة في إدارة وتنظيم وضبط النقل.

وتتضمن الهوية الجديدة اللون الموحد، والعلامات والبيانات المطلوب وضعها على المركبات التي تعمل في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات في المملكة، مع استثناء “مدة سنة” للحاصلين على بطاقات تشغيل سارية الصلاحية وقبل تاريخ التطبيق الفعلي للهوية الجديدة.