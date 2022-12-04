اعتراض سفينة تحمل ذخيرة مهربة للحوثي

عدن – البلاد

درجت مليشيا الحوثي الإرهابية على تهريب الأسلحة والذخائر بمساعدة إيرانية كاملة، لزعزعة أمن واستقرار اليمن، غير أنه دائما ما يتم إحباط مثل هذه المحالات، إذ أكد الأسطول الخامس الأمريكي، أمس (السبت)، اعتراض سفينة صيد في خليج عمان كانت تهرب ذخائر ووقود للصواريخ على طريق بحري من إيران إلى اليمن.

وقطع الأسطول الخامس، بأن سفينة الصيد كانت تحمل شحنة يزيد وزنها على 50 طنا، لافتاً إلى أن هذه هي ثاني عملياته لمصادرة شحنة كبيرة من الأسلحة المهربة في غضون شهر، فيما قال قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس براد كوبر، إن اعتراض السفينة يظهر بوضوح استمرار نقل إيران غير القانوني للمساعدات الفتاكة وسلوكها المزعزع للاستقرار، مشداً على أن التوريد المباشر وغير المباشر للأسلحة أو بيعها أو نقلها إلى الحوثيين في اليمن ينتهك القانون الدولي وقرار مجلس الأمن ذي الصلة.



وأكد المتحدث باسم الأسطول الخامس في البحرية الأمريكية، تيم هوكينز، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة جاهزة لمواجهة التهديدات الإيرانية للمنطقة، منوها إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على أمن منطقة مضيقي هرمز والمندب.

ولا تتوقف جرائم الحوثي الإرهابية ضد المدنيين، حيث ذكرت عائلات أربعة صحافيين يمنيين مختطفين لدى الميليشيا منذ نحو سبع سنوات، بتعرضهم للتعذيب على يد قيادي حوثي بارز داخل سجن معسكر الأمن المركزي بصنعاء. وقالت عائلات الصحافيين الأربعة الذين يواجهون أحكاماً جائرة بالإعدام، إن مسؤول ملف الأسرى في سلطة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران عبدالقادر المرتضى، اعتدى على الصحافي المختطف توفيق المنصوري، وضربه في رأسه حتى كُسرِت جمجمته.

وأكدت عائلات المختطفين، أن التعذيب والإخفاء القسري استمر لمدة 45 يوماً، دون أن يُسمح بمعرفة مصيرهم حتى لزملائهم الذين كانوا معهم في الزنازين الجماعية، المعروفة بـ”السياج”، مشيرة إلى أنه بعد 45 يوماً، نُقل توفيق وزملاؤه إلى الزنزانة الجماعية وشوهدت آثار التعذيب عليه، وفيه ضربة بالرأس وما تزال خيوط العملية عليه، وأخبرهم توفيق، أنه تم تعذيبه من قبل عبدالقادر المرتضى شخصياً، وشقيقه “أبو شهاب”، المسؤول عن السجن، و”أبو حسين”.

وحملت عائلات الصحفيين المختطفين، عبدالقادر المرتضى، وشقيقه أبو شهاب المرتضى، ونائبه أبو حسين، المسؤولية عن حياة توفيق المنصوري، وزملائه عبدالخالق عمران وحارث حُميد وأكرم الوليدي، وما يتعرضون له من تعذيب وحشي ومعاملة لا إنسانية داخل السجن، مطالبة المبعوث الأممي ومنظمات الأمم المتحدة بالتدخل لإيقاف الممارسات القمعية والوحشية ضد المنصوري وزملائه الصحافيين المختطفين، وإنقاذ حياتهم ونقلهم بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتقديم الرعاية الصحية لهم والسماح بزيارتهم والاطمئنان على حياتهم، كما أكدت على مطالبها بالإفراج عنهم من سجون الحوثيين على وجه السرعة دون قيد أو شرط.

وفي السياق ذاته، قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 20 آخرون، إصابات بعضهم خطيرة، بهجوم نفذه مسلح بقنبلة يدوية على مسجد في مديرية يبعث بمحافظة حضرموت، جنوبي شرق اليمن أثناء صلاة الجمعة الماضية. وقال مصدر أمني إن شخصا ألقى قنبلة يدوية داخل مسجد الزيار بمديرية “يبعث” بينما كان عشرات المصلين يؤدون صلاة الجمعة، ما أسفر عن وقوع هذه الحصيلة من القتلى والجرحى، مؤكدا مقتل الجاني عقب إصابته في الحادثة بعدما ألقت القوات الأمنية القبض عليه.

إلى ذلك، قال المبعوث الأمريكي لليمن، تيموثي ليندركينغ، إن الوقت حان لخفض التصعيد وإغاثة اليمنيين اقتصاديا، منددا بالهجمات المستمرة لميليشيا الحوثي الإرهابية على الموانئ، وذلك بعد أن شنت ميليشيا الحوثي اليمنية قصفاً على منازل مدنيين بالضالع جنوب اليمن شمالي منطقة مريس من مواقع تمركزها في منطقة العرفاف، بقذائف المدفعية.