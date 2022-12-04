ارتفاع مبيعات “مدى” والتجارة الإلكترونية

جدة – البلاد

ارتفع إنفاق المستهلكين في المملكة إلى 105.3 مليار ريال خلال شهر أكتوبر بنسبة 11% ، مقارنة بنحو 94.75 مليار ريال خلال الشهر المماثل من العام الماضي.

وطبقا للبيانات الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”، ارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع خلال نفس الفترة بنسبة 18% لتصل إلى نحو 47.66 مليار ريال ، وتمت المبيعات من خلال 669.1 مليون عملية، وعبر 1.38 مليون جهاز.

وسجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي لنفس الشهر انخفاضا بنسبة 1% لتصل إلى نحو 46.78 مليار ريال، وتمت هذه السحوبات النقدية من خلال 16.3 ألف جهاز صرف آلي للمصارف العاملة والشبكة السعودية، وعبر 134.9 مليون عملية

وارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى، إلى 10.9 مليار ريال خلال الشهر بنسبة 52%، تمت هذه المبيعات من خلال 56.1 مليون عملية.

وتُمثل العمليات عبر نقاط البيع ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.

وتتضمن مبيعات التجارة الإلكترونية عمليات بطاقات مدى المستخدمة في الدفع والشراء من خلال مواقع التسوق والتطبيقات الإلكترونية، ولا تشمل العمليات التي تتم عبر بطاقات فيزا وماستركارد وغيرها من البطاقات الائتمانية.