أمانة جدة تصادر أكثر من 17 طنًا من الخضروات والفواكه

جدة : البلاد

صادرت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية الشرفية الفرعية أكثر من 17.4 طنًا من الخضروات والفواكه، وأزالت عددًا من المظلات المخالفة لمواقف السيارات الواقعة خارج حدود الملكية، وذلك ضمن جهودها في مكافحة “البيع العشوائي” ومظاهر التلوث البصري، وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية الشرفية المهندس سعد القحطاني، أن فرق الرقابة الميدانية نفذت مسحًا كاملًا لجميع مواقع تجمعات الباعة الجائلة التي تمارس “البيع العشوائي”، حيث جرى مصادرة 17.400 طن من الخضروات بجانب إتلاف 63 بسطة للباعة الجائلين.

وأشار إلى أن الفرق الرقابية رصدت في عدة مواقع مخالفات للمظلات, حيث أزالت الفرق الميدانية 10 من المظلات المخالفة بمساحات مختلفة متعدِّية تعدي جزئي على الطرق العامة، للحد من ظاهرة المظلات العشوائية على الطرقات والأرصفة والأراضي الفضاء، لافتاً إلى أن الإزالة تمت بعد إشعار ملاكها بوضع المُلصقات التحذيرية وتوجيه الإنذارات لهم.