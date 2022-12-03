الرياضة مواعيد مواجهات ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022

جدة- محمود العوضي

تحددت مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس العالم، قطر 2022، في نسختها الثانية والعشرين. بعد أن انتهت مساء اليوم الجمعة منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في مونديال قطر 2022.

وقد حسم 16 منتخبًا تأهله إلى منافسات ثمن نهائي البطولة، حيث ستنطلق غدًا السبت 3 ديسمبر، وستستمر حتى الثلاثاء، السادس من الشهر نفسه. **يوم السبت 3 ديسمبر 2022

– الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية.. هولندا وأمريكا.

– الساعة العاشرة بتوقيت السعودية.. الأرجنتين وأستراليا. **يوم الأحد 4 ديسمبر 2022

– الساعة السادسة بتوقيت السعودية.. فرنسا وبولندا.

– الساعة العاشرة بتوقيت السعودية.. إنجلترا والسنغال. **يوم الاثنين 5 ديسمبر 2022

– الساعة السادسة بتوقيت السعودية.. اليابان وكرواتيا.

– الساعة العاشرة بتوقيت السعودية.. البرازيل وكوريا الجنوبية. ** يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022

– الساعة السادسة بتوقيت السعودية.. المغرب إسبانيا.

– الساعة العاشرة بتوقيت السعودية.. البرتغال وسويسرا. يُذكر أن منافسات ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 ستنطلق يومي الجمعة والسبت، 9 و10 ديسمبر الجاري.