الكاميرون تبدع.. سويسرا تلحق بالبرازيل إلى دور الـ 16 في مونديال قطر 2022

جدة- محمود العوضي
لحق المنتخب السويسري بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي مونديال قطر 2022، بعد فوزه الصعب على نظيره الصربي 2/3 ليجمع في رصيده 6 نقاط من فوزين وهزيمة، محتلًا المركز الثاني في المجموعة السابعة.
أبو بكر يباغت البرازيل بهدف من رأسية متقنة
📦 اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1
📱 https://t.co/alkogGtHdW#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #البرازيل_الكاميرون #WorldCupQatar2022 | #Qatar2022| #FIFAWorldCup2022 pic.twitter.com/fXn0QymUjr
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 2, 2022
منتخب سويسرا جاء خلف المنتخب البرازيلي متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط أيضا من فوزين على صربيا وسويسرا ، وخسارة تاريخية أمام منتخب الأسود الكاميرونية الذي جمع 4 نقاط من هزيمة أمام سويسرا وتعادل مع صربيا 3/3 وفوز سيتذكره الكاميرونيون طويلًا على السامبا البرازيلية برأس المهاجم فينست أبوبكر في الوقت بدل الضائع من اللقاء.
سويسرا تبدأ الشوط الثاني بقوة وتسجل الهدف الثالث بفضل فرولر 🇨🇭⚽️
📦 اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1
📱 https://t.co/alkogGtHdW#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #سويسرا_صربيا#WorldCupQatar2022 | #Qatar2022| #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Hr81nUSLXw
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 2, 2022
المنتخب البرازيلي سيواجه في دور الـ 16 المنتخب الكوري الجنوبي وصيف المجموعة الثامنة، فيما سيلاقي المنتخب السويسري نظيره البرتغالي متصدر المجموعة الثامنة.