الرياضة

الكاميرون تبدع.. سويسرا تلحق بالبرازيل إلى دور الـ 16 في مونديال قطر 2022

صحيفة البلادaccess_time10 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ       3 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

لحق المنتخب السويسري بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي مونديال قطر 2022، بعد فوزه الصعب على نظيره الصربي 2/3 ليجمع في رصيده 6 نقاط من فوزين وهزيمة، محتلًا المركز الثاني في المجموعة السابعة.

 

 

منتخب سويسرا جاء خلف المنتخب البرازيلي متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط أيضا من فوزين على صربيا وسويسرا ، وخسارة تاريخية أمام منتخب الأسود الكاميرونية الذي جمع 4 نقاط من هزيمة أمام سويسرا وتعادل مع صربيا 3/3 وفوز  سيتذكره الكاميرونيون طويلًا على السامبا البرازيلية برأس المهاجم فينست أبوبكر في الوقت بدل الضائع من اللقاء.

المنتخب البرازيلي سيواجه في دور الـ 16 المنتخب الكوري الجنوبي وصيف المجموعة الثامنة، فيما سيلاقي المنتخب السويسري نظيره البرتغالي متصدر المجموعة الثامنة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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