اعتراض سفينة تهرب أسلحة لليمن

البلاد : متابعات

أعلنت البحرية الأمريكية اليوم اعتراض سفينة تحمل 50 طنا من الأسلحة والذخيرة بخليج عمان كانت في طريقها من إيران إلى اليمن.

وقال الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية اليوم السبت في بيان له إنه اعترض سفينة صيد تهرب “أكثر من 50 طنا من طلقات الذخيرة والصمامات والوقود للصواريخ” في خليج عُمان في ممر بحري من إيران إلى اليمن في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأوضح البيان أن أفراد البحرية الذين يعملون من قاعدة لويس بي بولر (إي.إس.بي 3) البحرية الاستكشافية، اكتشفوا الشحنة غير المشروعة خلال عملية التحقق من العلم، مما يمثل ثاني أكبر مصادرة ينفذها الأسطول الخامس الأمريكي لأسلحة غير قانونية في غضون شهر.